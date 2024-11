LECCE – Ufficiale: Marco Giampaolo sulla panchina giallorossa. Staff e durata contrattuale

Quelle che ieri erano i primi rumors oggi sono stati confermati. Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce in sostituzione dell’esonerato Luca Gotti.

La nota del club di via Costadura appena arrivata: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.

Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Giampaolo:

Allenatore in seconda Francesco Conti

Collaboratore Tecnico Fabio Micarelli

Preparatore Atletico Samuele Melotto

Preparatore Atletico – recupero infortunati Giovanni De Luca (confermato)

Preparatori dei Portieri Raffaele Clemente (confermato)

Preparatori dei Portieri Luigi Sassanelli (confermato)

Match Analyst Alcide Di Salvatore

Match Analyst Simone Greco (confermato)

La ripresa della preparazione, così come già programmato, è fissata per domani pomeriggio al Via del Mare.

Mister Giampaolo sarà presentato alla stampa domani mattina alle ore 10:00 dal Presidente Saverio Sticchi Damiani, dal Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e dal Direttore Sportivo Stefano Trinchera, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello Stadio Via del Mare”.