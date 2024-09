UGENTO-NARDÒ – Oliva: “Non si possono sbagliare quei gol”, De Sanzo: “Vittoria meritata”

Umori ovviamente contrastanti nel post derby tra Ugento e Nardò.

OLIVA (UGENTO): “Primo tempo regalato a loro, abbiamo sofferto per 35 minuti il Nardò poi, dopo il gol, ci siamo svegliati. Si poteva fare meglio ma purtroppo nemmeno oggi siamo riusciti a fare gol da due passi dalla linea di porta. Sappiamo di avere difficoltà in avanti, dobbiamo cercare di sopperire a questo problema. Nel secondo tempo abbiamo avuto supremazia ma il Nardò si è chiuso bene, agevolato anche dal campo piccolo. Non c’erano spazi ed era difficile fare gol, anche se qualche occasionina l’abbiamo avuta con qualche calcio piazzato dal limite che si poteva sfruttare meglio. Ansia non ce ne deve essere, non stiamo segnando perché oggi siamo meno bravi degli altri. Andiamo avanti e lavoriamo su questo problema. Sappiamo di avere delle problematiche anche diverse da quelle tecnico-tattiche. Non voglio fare polemica ma per noi non è facile giocare ogni domenica fuori casa, ci si allena su un campo e si gioca su un altro. Ripeto, non è una giustificazione, la responsabilità della sconfitta è mia ma purtroppo la situazione è questa. Speriamo di ritrovare equilibrio tutti insieme perché non si può andare avanti in questo modo. Cosa salvo della partita? Dopo il gol abbiamo avuto una reazione timida, potevamo anche pareggiare ma certi gol non si possono sbagliare. Per il resto, condanno l’approccio avuto, abbiamo subito il Nardò per i primi 30-35 minuti e non va bene”.

DE SANZO (NARDÒ): “Abbiamo avuto un’ottima risposta dai ragazzi, nel primo tempo siamo stati molto superiori a loro, nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ di paura. La vittoria è meritata, fa spirito di gruppo e morale e fa bene. Non ho mai avuto dubbi su questo gruppo, dobbiamo avere più coraggio perché una squadra che ha paura, le prende. Oggi (ieri, ndr) ci siamo comportati bene, è stata una bella battaglia contro una squadra tecnicamente valida, abbiamo portato a casa tre punti meritati. Ho visto tutte le loro partite, l’Ugento ha buoni giocatori e tanta qualità, ma, sinceramente, oggi siamo stati superiori e sarebbe stato mortificante se avessimo subito il pari. Continuiamo così, testa bassa e pedalare, domenica arriva una squadra tosta, la Nocerina e poi ancora in casa il Francavilla. Andiamo avanti pensando però ad una gara alla volta”.