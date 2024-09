LECCE – Oltre ottomila giovani tifosi a sostenere la squadra in Coppa Italia col Sassuolo. Previsto turnover

Lecce-Parma ha lasciato in giro ancora delle scorie da smaltire. Per fortuna di tutti, domani pomeriggio si ritorna in campo per il match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Si comincerà alle ore 16, davanti a una marea di piccoli e giovani tifosi giallorossi.

Contro gli emiliani ci saranno circa 8.100 bambini, bambine, ragazzi e ragazze degli istituti scolastici del territorio e giovani calciatori e calciatrici delle scuole calcio del Salento che hanno aderito all’iniziativa del’Us Lecce, insieme alla direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e con la Commissione Permanente del Senato ‘Cultura, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport’.

È altamente probabile che mister Luca Gotti dia spazio a chi ha giocato poco e nulla, a partire da Fruchtl chiamato a difendere i pali. In difesa dovrebbero trovare posto Jean, Bonifazi, Pelmard e lo stesso Guilbert che a Milano non ci sarà per squalifica. In mezzo al campo scalpitano per esordire Hasa, McJannet ma anche Marchwinski, mentre in avanti potrebbe rivedersi Burnete, ufficialmente il vice Krstovic ma, sino ad oggi, mai utilizzato, così come nella scorsa stagione, quando racimolò una sola presenza alla prima di campionato, Lecce-Lazio, fornendo anche un assist.