LECCE – Guilbert: “Chiedo scusa a tutti. Nello spogliatoio, parole forti nel post-Parma”

Uno dei protagonisti, in negativo, di Lecce-Parma, Frederic Guilbert, è stato ospite della sala stampa del Via del Mare questo pomeriggio. Il francese ha voluto ribadire le scuse per aver lasciato la squadra in dieci uomini per oltre un tempo, addossandosi parte della responsabilità della non vittoria.

“Ho avuto una reazione sicuramente sbagliata, sono caduto nella provocazione dell’avversario che ha simulato la caduta, avendo una reazione esagerata. Mi spiace aver penalizzato la mia squadra, mi pento della mia reazione, mi spiace per il club e i tifosi. In carriera non ho mai preso un rosso per questo tipo di gesto che, comunque, non era violento e ho visto malizia. Era necessario chiedere scusa a tutto l’ambiente del Lecce, anticipandole sui social per maggior velocità. In questo momento c’è tanta delusione per non aver regalato la vittoria contro il Parma, da domani daremo il massimo. Il Sassuolo? sarà una gara difficile per ciò che è successo negli ultimi match, daremo il nostro meglio. La Serie A? Una via di mezzo tra Inghilterra e Francia. MI aspetto di migliorare dal punto di vista tecnico ma anche tattico. Dopo la partita col Parma ci sono state parole forti, anche oggi ne abbiamo parlato e più di qualcuno ha preso parola. Se vogliamo progredire dal punto di vista comportamentale dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Parlo a nome di tutti anche per l’episodio di Ramadani, abbiamo chiarito anche quell’episodio. Krstovic? Penso abbia preso coscienza di quanto accaduto, noi l’abbiamo tranquillizzato come compagni di squadra. Guardiamo ciò che dà sul campo oltre alle occasioni sprecate, come squadra gli daremo di tutto per supportarlo”.