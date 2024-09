FEMMINILE – Esordio casalingo vittorioso per il Lecce Women

Esordio casalingo vittorioso per il Lecce Women. Nella terza giornata di campionato di Serie C girone C femminile, le ragazze allenate da Vera Indino hanno battuto, sul proprio campo, il Montespaccato (Roma) per 3-1. Le reti giallorosse recano la firma di Scardino, Depunzio e D’Amico.

Nella prima giornata, il Lecce Women ha subito osservato il proprio turno di riposo, mentre nella seconda è incappato in una giornata no in quel di Frosinone, uscendone con una netta sconfitta per 4-0. Nel prossimo turno, domenica 29, le salentine andranno a far visita alla Salernitana.

—

SERIE C FEMMINILE – GIRONE C

RISULTATI (giornata 3): Gelbison-Salernitana 3-0, Grifone Gialloverde-Trastevere 0-3, Lecce Women-Montespaccato 3-1, Matera Sassi-Roma CF 0-1, Nitor Brindisi-Giovanile Rocca 2-0, Palermo-Catania 0-2, Villaricca-Siracusa 1-0. Riposa Frosinone.

CLASSIFICA: Trastevere, Roma CF 9 – Gelbison 7 – Catania, Palermo 6 – Frosinone, Villaricca 4 – Salernitana, Lecce Women, Grifone Gialloverde, Matera Sassi, Nitor Brindisi 3 – Giovanile Rocca 1 – Montespaccato, Siracusa 0.

PROSSIMO TURNO (29 set.): Catania-Villaricca, Giovanile Rocca-Grifone Gialloverde, Montespaccato-Frosinone, Roma CF-Gelbison, Salernitana-Lecce Women, Siracusa-Nitor Brindisi Trastevere-Matera Sassi.