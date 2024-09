BASKET – Hdl Nardò, stretta una partnership con l’Us Lecce: i dettagli

Ufficializzato l’accordo tra Us Lecce e Hdl Nardò Basket, in procinto di esordire nel suo secondo campionato di Serie A2 nazionale di basket.

Nel dettaglio: gli abbonati dell’Us Lecce, in questa stagione, potranno usufruire del biglietto per le partite interne dell’Hdl Nardò a 9 euro per l’ingresso in Tribuna A e a 5 euro per il ridotto (under 14 e iscritti all’UniSalento), invece che a prezzo normale di 15 e 7 euro, per le partite contro le big del campionato; la tariffa è di 10 o 5 euro per le partite di seconda fascia. Per la Tribuna B: 7 euro e 4 euro per le gare di prima fascia e 8 euro e 4 euro per le altre. Per la Gradinata: 5 euro e 3 euro.

L’esordio del Nardò Basket è in programma per domenica prossima contro Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: appuntamento alle ore 18 al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce in via Caduti di Nassiryia.