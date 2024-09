PROMOZIONE/B – I tabellini della 3ª giornata

Promozione pugliese girone B 2024/25, i tabellini della terza giornata:

A. TOMA MAGLIE-TRICASE 3-3

RETI: 7′ pt Cato rig. (M), 12′ pt e 12′ st De Giorgi (T), 33′ pt Vatavu (T), 23′ st Melono (M), 30′ st Fernandez Fac. (M)

A. TOMA MAGLIE: Moschella (22′ st Salvadore D.), Castellaneta (10′ st Ramanaj), Dorini, Ongonia, Galvez, Caicedo, Cato (33′ st Palma), Diaz, Melono, Fernandez Fac., Mancarella (37′ pt Romano, 22′ st Gningue). All. Salvadore A.

TRICASE: Recchia, Zocco, Puzzovio, Giannelli, Crisafulli, Aniello, Turco (28′ st Zito), Palumbo, De Giorgi (23′ st De Francesco), Vatavu (47′ st Maglie), Buttera (44′ st Nicolardi). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

OTRANTO-TREPUZZI 0-0

OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti, Negri, Liquori, Conte, Marzo, Valentini M., Mossolini (26′ st Suwareh), Pietrangelo (16′ st Ferrer), Tourè (16′ st Piccinno). All. Mazzeo.

TREPUZZI: Centonze G., Centonze F., Fracella (31′ st Tundo), Togora, Poleti (26′ st Donno), Miccoli M. (43′ st Dollorenzo), Daf, Mbappè, Alemanni, Koffi (1′ st Quarta), Miccoli N. (1′ st Zecca). All. De Pascalis.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

(US Otranto Calcio) – Pari e patta tra Città di Otranto e Trepuzzi. Al termine di una partita di livello importante, condita da ritmo elevato e giocate di qualità, le due formazioni si dividono la posta in palio: finisce 0-0 anche se non mancano le occasioni da rete su entrambi i fronti d’attacco. Dinanzi a un pubblico numeroso, partono subito forte i locali del presidente Luigi Santo. Già al primo minuto di gioco Marzo pennella dalla destra per Mussolini, il colpo di testa del puntero argentino all’altezza dell’area di porta e centrale e finisce tra le braccia di Centonze. Mbappè si fa vedere dalle parti di Caroppo, ma ancora al 6’ è Città di Otranto. Sugli sviluppo di un calcio d’angolo Nicolò Conte insacca ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Spingono forte i padroni di casa allenati da Vincenzo Mazzeo: ancora schema dalla bandierina, pallo rimesso per Beron che di testa non trova il bersaglio grosso. È una gara vibrante, l’Otranto, in casacca verde per l’occasione, spinge e dopo una conclusione estemporanea di Miccoli si rende ancora pericoloso con Mossolini. Il numero 9 combatte si conquista lo spazio per il tiro e dai 22 metri lascia partire un destro che sibila il palo della porta di Centonze. Grande giocata di Marzo, tra i migliori in campo, attorno al minuto 40’. Blitz a centrocampo di Valentini, palla all’esterno che entra in area salta il portiere ma al momento di concludere non trova il tempo giusto della battuta. In chiusura di prima frazione velenoso un diagonale di Mbappè. La gara resta accesa e piacevole anche nei secondi 45’di gioco. d accendere la ripresa il solito Marzo che salta un paio di avversari a destra e si fa contrare la conclusione. Mbappè a impegnare Caroppo all’8’. Nella fase centrale del tempo sono i giallorossi in trasferta ad alzare il baricentro. Il numero uno di casa è reattivo nell’uno contro uno con il sempre vivo Mbappè e sulla ribattuta di Miccoli. L’Otranto ritorna farsi vedere in avanti con due conclusioni da fuori. Centonze prima manda in angolo la bordata mancina di Valentini dalla distanza, poi si esalta in una deviazione volante sul destro a giro di Ferrer. Sul corner successivo, pallone insidioso di Vigliotti ma nessun compagno è pronto alla deviazione sottomisura. Sul finire di partita, maschia ma corretta e ben diretta dal direttore di gara, Trepuzzi pericoloso con Daf che dalla bandierina chiama Caroppo all’intervento decisivo in mischia. Col pareggio odierno il Città di Otranto sale a quota cinque in classifica. Domenica trasferta sul campo del Matino ma giovedì si torna già in campo: in cartellone la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia, in casa del Terre di Acaya e Roca c’è da massimizzare l’1-0 dell’andata.

—

COPERTINO-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-1

RETI: 19′ st Conte (C), 37′ st Plevi (T)

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Fontanella, Franco, Conte, Lillo (43′ st La Mattina), Mazzotta (10′ st Alemanno), Frisenda, Di Mattia, Ciccarese (10′ st Della Torre), Gallucci. All. Caragiuli.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Perrone (10′ st Rutigliano), Murrone R., De Giorgi, Plevi, Sergio (40′ st Sauro), Luperto (34′ pt De Nigris), De Mitri, Vizzino (29′ st Verri), Murrone M., Pellà. All. Greco.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

GROTTAGLIE-CRISPIANO 3-1

RETI: 23′ pt rig. e 34′ st Perez (G), 42′ pt Palumbo (C), 48′ st Fernandez Mati (G)

GROTTAGLIE: Sestino, Saponaro, Fernandez Mat., Diop (43′ st Camassa), Kanate, Rossini, Diarrassouba, Geusa (33′ st Ciura), Senè, Perez, Branda (1′ st Moretti). All. Serio.

CRISPIANO: Semeraro, D’Angelo, Leggieri, Paciulli, Dima (40′ st Calentini), Magli, De Bartolomeo (22′ st Carrieri), Bello, Del Sole, Marini, Palumbo (22′ st Notaristefano). All. Paradisi.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

V. MATINO-TAURISANO 1-1

RETI: 13′ st Sansò (T), 37′ st Pirretti (M)

V. MATINO: Russo, Suppressa (17′ st Schiavano), De Vito, Sperti, Monteleone, Perrone, Maraschio, Muci (12′ st Villani), Carrino (47′ st De Luca), Pirretti, Nestola (1′ st Maniglio). All. De Benedictis.

TAURISANO: Rollo, Quaranta (27′ st Imperato), Amato (35′ st Capoccia), Maiolo, Mele, Pasca, Almeyra (7′ st Negro), Solidoro, Perdicchia (17′ st De Souza), Castrì, Brue. All. Botrugno.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

MESAGNE-SAVA 1-3

RETI: 20′ pt rig. Gallù (S), 13′ st Narducci (S), 26′ st Keita (M), 37′ st Malagino (S)

MESAGNE: Marchionna, Petracca, Di Noi (18′ st Petitti), Orfano (8′ st Pisani), Quaranta, De Luca, Manta Al., Grande (33′ st Sardelli), Taveri (1′ st Keita), Lazzoi (38′ st Scoditti), Manta An. All. Di Serio.

SAVA: Laghezza, Di Maggio, Gallù, Narducci (43′ st Quaranta), Margarito (28′ st Giancola), Danese, Lomartire (47′ st Dipietrangelo), Lotito, Riezzo, Malagnino, Galeandro (45′ st Cassano). All. Colluto.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

RINASCITA REFUGEES-LEVERANO 4-4

RETI: 8′ pt Palazzo (L), 11′ pt Da Silva (R), 30′ pt Goma (R), 43′ pt Lopes (R), 45′ pt De Carlo (L), 7′ st Lorenzo A. (R), 35′ st Pasculli (L), 48′ st Laena (L)

RINASCITA REFUGEES: Petrelli, Dan Almajiri, Jarjue, Lorenzo L. (39′ st Lupo), Lopes, Gueye, Lukau, Da Silva, De Aguiar (31′ pt El Katthabi), Goma (39′ st Fonte), Lorenzo A. (22′ st El Marini). All. Niang.

LEVERANO: Bardoscia, Pinto, Manca (7′ st Dimastrogiovanni), Ancora (7′ st Valentino), Pasculli, Gubello, De Carlo (22′ st Solimeno), Spedicato, Palazzo, Laena, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

VEGLIE-CAROVIGNO 0-1

RETI: 20′ st Diwouta

VEGLIE: Colapietro, Faggiano (4′ st Rocco), Muci S. (45′ st Pezzuto), Marino, Pino, Del Monte, Corallo (3′ st Di Giulio), Lombardi (29′ st Fanigliulo), Potenza, De MIchele, Giannuzzi. All. Russo.

CAROVIGNO: Lamarina, Perrone M., Sescu, Lanzillotti T., Talò, Perrone A., Marangione (37′ st Lanzillotti G.), Odone (48′ st Cirasino), Turco (30′ st Cardellicchio), Venere, Diwouta. All. Franco.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-R- PUTIGNANO 1-1

RETI: 40′ st Di Cosola (P), 50′ st rig. Scarci (L)

LOCOROTONDO: Leuci (25′ pt Leuzzi), Lacirignola, Scatigna, Savoia (14′ st Recchia), Turnone, Prete, Negklia, Martulli (45′ pt Romanazzo), Scarci, Salci (31′ st Dos Santos), Keita (25′ st Caramia). All. Pettinicchio.

R. PUTIGNANO: Laterza, Franchini (34′ st Tinaglia), Sportelli (40′ st Pascale), Palazzo, Daddato (11′ st Di Cosola), Casulli, Daugenti, Colella (34′ st Vinella), Lofano, Lamendolagine, Laera. All. Palazzo.

ARBITRO: Antico di Brindisi.