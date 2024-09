ECCELLENZA – I tabellini della 5ª giornata

Eccellenza pugliese 2024/25, i tabellini della quinta giornata.

GALLIPOLI-N. SPINAZZOLA 0-2

RETI: 48′ pt Zaldua, 8′ st Stranieri

GALLIPOLI: Maggi, Stranieri, Benvenga, Trinchera, De Vito, D’Ettorre, Sansò, Mariano C. (5′ st Caputo), Prinari, Scialpi (22′ st Marrocco), Tarantino. All. Branà.

N. SPINAZZOLA: Addario, Cappellari, Lobjanidze, Bocchino, De Giosa (28′ st Cucumazzo), Soria, Bux (33′ st Bellino), Zaldua, Diomandè (39′ st Colonna), Ruibal, Doukoure (39′ st Mbaye). All. Zinfollino.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

NOTE: espulsi Stranieri (G) al 42′ pt, Prinari (S) al 45′ st.

—

S. MASSAFRA-BISCEGLIE 2-0

RETI: 12′ pt rig. e 4′ st Russo

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Secondo, Galetta (32′ st Quazzico), D’Arcante, Nobile, Carlucci, Perrino, Spataro (21′ st Sergio), Serafino, Girardi (14′ st Marzio), Russo (32′ st Fabiano). All. Malacari.

BISCEGLIE: Tarolli, Carullo (14′ st Mangialardi), Carlucci, De Vivo (15′ st Ortiz), Visani, Colella, Pulpito (14′ st Cucinelli), Sottile, Palazzo (25′ st Ferracci), Pedrini (41′ st Polichetti), Kone. All. Loseto.

ARBITRO: Isnardi di Albenga.

—

ATL. RACALE-GALATINA 2-0

RETI: 29′ pt e 1′ st Centonze

ATL. RACALE: Ferraris, Portaccio (19’ st Guevara), Fabiani, Milessi, Bottari, Giglio, Pennetta (36’ st Santucho), Flordelmundo (19’ st Gravina), Oliveros, Romano A. (19’ st Fitto), Centonze. All. Calabuig.

GALATINA: Passaseo, Candido (25’ st Cabezola), Mancarella J., Arnesano, Fruci, Signore (10’ st Iurato), Caputo (10’ st Mancarella G.), Romano G., Lo Basso (10’ st Sorino), Molina, Oltremarini. All. Tartaglia.

ARBITRO: Albano di Taranto.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Il Racale sfrutta appieno il doppio turno casalingo consecutivo. Dopo il successo di domenica scorsa contro il Massafra ne arriva un altro, più netto, contro il Galatina. Mattatore dell’incontro è stato il classe 2006 Federico Centonze, diciott’anni ancora da compiere. Subito emozioni dopo l’avvio delle ostilità. Passano tre minuti e il Racale ha la grande occasione per portarsi in vantaggio. L’arbitro ravvede un tocco di mani in area ospite e decide per il rigore ma Passaseo è superbo nel respingere il potente e angolato tiro di Flordelmundo, salvando la sua porta. Il Galatina reagisce con un tiro di G. Romano che colpisce in palo dai 25 metri ma al 29’ capitola: azione di Pennetta e Flordelmundo, gran tiro al volo di Centonze e Racale avanti. Lo stesso Centonze chiude i conti in avvio di ripresa: iniziativa di A. Romano, pallone per Oliveros che, a tu per tu con Passaseo, si vede respingere il tiro. Sul rimbalzo, il più scaltro di tutti è ancora Centonze che firma il 2-0 finale.

—

MANDURIA-BITONTO 2-1

RETI: 14′ pt Palumbo (M), 14′ st Achik (M), 26′ st Sene (B)

MANDURIA: Maraglino, Farucci, Chiochia, De La Mata, Carrozzo (16′ st Illiano), Cutrone (37′ st Sernia), De Sousa, Balanda (25′ st Spinelli), Palumbo (30′ st Sosa), Achik, Coronese (47′ st Aimi). All. Marsili.

BITONTO: Civita, Cantalice, Latrofa (23′ st Marchitelli), Senè, Amodio, Urbano, De Michele, Ripanto (9′ st Napoli), Gomes, Aprile, Lella (15′ st Lavoratti). All. Marasciulo.

ARBITRO: Visani di Foggia.

—

NOVOLI-POLIMNIA 0-3

RETI: 23′ pt aut. Jammeh, 45′ pt Ramos, 35′ st Lanzone

NOVOLI: Colazo, D’Andria, Giannotti, Jammeh, Maccarrone, Calò, Garnica A., Marques, Diaz, Garzya, Parisi. All. Luperto.

POLIMNIA: Lonoce, Panebianco, Di Vittorio, Prekducaj, Gernone, Zizzi, Bruno, Conteh (39′ st Zaccaria), Falciano (40′ st Manzari), Ramos (40′ st Loseto), Lanzone (38′ st Avvantaggiati). All. Anaclerio.

ARBITRO: Ramundo di Paola.

—

CANOSA-BRILLA CAMPI 0-0

CANOSA: Capossele, Pignataro, Lamacchia, Solano, Gomes M., Talin, Milano, Gomes F., Sanchez, Castro, Sciannamea (30′ st Pirelli). All. Di Simone.

BRILLA CAMPI: Cariero, De Luca, Maniglia, Iaia, Carrozzo, Olibardi (22′ st Torres), Carlucci (40′ st Valzano), Caravaglio, Facecchia (43′ st De Ventura), Marti (22′ st Quarta), Poleti (42′ st Tondo). All. Patruno.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

MOLFETTA-GINOSA 2-1

RETI: 17′ pt rig. Richella (G), 30′ pt Barrasso (M), 37′ st La Pietra (M)

MOLFETTA: Liso, Romanelli, Tupputi (19′ st Comitangelo), Colangione, Barrasso, Morra, La Pietra, Tricarico (40′ st Maggiari), Potenza, Esposito (19′ st Verdano), Colamesta (31′ st Leuzzi). All. Carbone.

GINOSA: Coletta, Lenoci, Larizza (31’ pt Lazazzara), Partipilo, Pizzo, Patronelli, Schirizzi, Richella, Maiorino, Vapore (16’ st Gatto), Gallitelli. All. Genchi.

ARBITRO: Consales di Foggia.

(US Ginosa Calcio, Domenico Ranaldo) – E’ notta fonda per il Ginosa: perde anche a Molfetta (regalando il primo successo ai baresi) collezionando il quarto ko stagionale in cinque gare e scivola al penultimo posto in classifica a quota 1 punto. E’ una squadra senza mordente e senza carattere quella ginosina, con poche idee e spuntata in avanti. Illusorio il vantaggio biancazzurro giunto poco dopo il quarto d’ora del primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Richella: poi nulla più se non qualche tiro velleitario che non impensierisce Liso. Il Molfetta dal canto suo ci ha messo più grinta e determinazione nel conquistare i tre punti ribaltando il risultato con merito. Gara sostanzialmente equilibrata con i padroni di casa più intraprendenti e propositivi. Il primo sussulto giunge al 17’ quando il Ginosa sblocca il risultato: sugli sviluppi di un angolo, il direttore di gara vede qualcosa di irregolare nel cuore dell’area barese ed indica il dischetto, con Richella che trasforma con freddezza la massima punizione per lo 0-1. Gli adriatici hanno una buona reazione ed alla mezzora riequilibrano il match: azione di rimessa da manuale in velocità finalizzata da un tocco ravvicinato di Barrasso che supera facilmente Coletta. I biancazzurri hanno una timida reazione ed al 33’ Schirizzi, con una conclusione maligna dal limite, sfiora l’incrocio. Nella ripresa ci si attende un Ginosa più determinato e propositivo ed invece i biancazzurri scompaiono dalla scena. Al minuto 8 La Pietra fa le prove generali del gol con un tiro ravvicinato, appena dentro l’area, che impegna severamente Coletta. Il Molfetta preme ed al 18’ ribalta il risultato: azione convulsa in area ginosina con un batti e ribatti risolto da La Pietra che sottomisura insacca sotto la traversa mandando in estasi il pubblico di casa. La reazione degli ospiti è solo in una timida incornata ravvicinata di Schirizzi al 40’ respinta quasi sulla linea da un difensore che evita il pari. Alla fine esulta il Molfetta per il primo successo in campionato che dà fiducia e morale, mentre per il Ginosa è arrivato il momento di uscire gli attributi e cambiare marcia altrimenti in questo modo non si va da nessuna parte. Domenica i biancazzurri proveranno a riscattarsi ed ottenere il massimo risultato utile nella gara casalinga contro il Gallipoli, anche se l’avversario non è dei più semplici: ora più che mai è necessario restare uniti e dimostrare di essere una squadra che lotta e che ha fame di risultati.

—

UC BISCEGLIE-ATL. ACQUAVIVA 1-1

RETI: 31′ pt Emane (A), 35′ st Farinola (B)

UC BISCEGLIE: Lullo, La Notte, Ngom, Adrian, Farinola, Ziani (24′ st Suriano), Binetti (10′ st De Blasio), Andriano, Zinetti, Amoroso (43′ st Dembele), Dell’Olio (12′ st Pelosi). All. Monopoli.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Difino (9′ st Farella), Campanlla, Asselti, Marasciulo (43′ st Laneve), Taal, Gernone, Novelli (20′ st Vigna), Emane (32′ st Bongermino), Guglielmi. All. Leonino.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

CORATO-BARLETTA 0-7

RETI: 9′ pt, 12′ pt e 21′ st Lopez, 31′ pt Strambelli, 7′ st Lattanzio, 34′ st Dragà, 30′ st Dicuonzo

CORATO: Lacirignola, Rantucho, Dispoto (1′ st Corado), Colaci, Gueye, Joof, Fanelli, Caradonna (25′ st Quercia), D’Alba, Mastropasqua, Frappampina. All. Doudou.

BARLETTA: Massari, De Gol, Casella, Lobosco (30′ st Curlo), Turitto (25′ st Dragà), Bernaola, Mariani (30′ st Dicuonzo), Belladonna, Strambelli (43′ st Dibenedetto), Lopez (27′ st Leone), Lattanzio. All. De Candia.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

ARBORIS BELLI-FOGGIA INCEDIT 1-2

RETI: 2′ st Bevilacqua (F), 18′ st Siclari (F), 40′ st Longo (AB)

ARBORIS BELLI (f.i.): Menegatti, Angelini, Guarnaccia, Mezzapesa, Biundo, Labarile, Laguardia, Selicati, Fernandez, Pisano, Buccolieri. All. Solidoro.

FOGGIA INCEDIT (f.i.): Tigre A., Rubino, Marsico, Dinielli, Rodriguez, De Palma, Cormio, Cicerelli, Bevilacqua, Colella, Siclari. All. Lasalandra.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.