UGENTO – Gara da dimenticare a Ischia, la sconfitta costa anche una posizione in classifica

Altra sconfitta per l’Ugento che perde il confronto diretto con l’Ischia e infila la seconda sconfitta consecutiva. I giallorossi si complicano la vita da soli con l’espulsione di Amabile negli spogliatoi per proteste che lascia i suoi compagni in dieci per tutta la ripresa. Per l’Ischia, poi, è facile affondare i colpi e centrare i tre punti. L’Ugento paga doppiamente cara la sconfitta, complici anche i risultati dagli altri campi che lo fanno scivolare al quintultimo posto, scavalcato dal Francavilla in Sinni, vittorioso proprio otto giorni fa al “Comunale”.

La squadra di Oliva tiene bene il campo nei primi minuti di gioco ma l’Ischia trova il gol alla prima azione pericolosa sugli sviluppi di una punizione calciata da Onda, deviata da Di Donato sulla traversa, corretta in porta da Piszczek con il portiere ospite che quasi compie un altro miracolo. Per l’arbitro, comunque, il pallone ha oltrepassato la linea, Ischia dunque in vantaggio. L’Ugento accusa il colpo e Di Donato deve ancora superarsi su tiro di Gio. Mattera. Rossi va alla conclusione attorno a metà frazione ma la mira è alta, quindi ci pensa Rizzuto a ribattere un bel tiro di Bernardo. A complicare ancora di più le cose è il raddoppio locale con Talamo che scatta sul filo del fuorigioco e batte Di Donato al 38′ per la seconda volta. Negli spogliatoi il fattaccio di Amabile, espulso, l’Ugento ritorna in campo in dieci. e praticamente non c’è più partita.

Il tris ischitano giunge già al 1′ di gioco: cross radente di D’Anna, palla per Piszczek che corregge in porta per il 3-0 e per la doppietta personale. Si fa vedere Signorile, all’esordio dal primo minuto, con due spunti tardivi: prima una sua punizione sfiora l’incrocio della porta di Rizzuto, poi va in gol da corta distanza ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nel finale, Ischia più volte vicino al poker.

L’Ugento incassa un’altra sconfitta e si prepara alla sfida casalinga di domenica prossima contro l’Andria, una delle big del campionato e seconda in classifica. Un avversario sulla carta fuori portata per i giallorossi che, comunque, non possono più perdere terreno e occasioni per non complicare ulteriormente la lotta salvezza.

—

IL TABELLINO

Ischia, stadio “E. Mazzella”

domenica 16.02.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 24

ISCHIA-UGENTO 3-0

RETI: 13′ pt e 1′ st Piszczek, 38′ pt Talamo

ISCHIA (4-3-3): Rizzuto; Errico, Mattera Giu., Pastore, Mattera Gio. (16′ st Colella); Onda, Vrdoljak (37′ st Tuninetti), Giacomarro (28′ st Trofa); D’Anna (24′ st Patalano), Piszczek (30′ st Padulano), Talamo. A disp. Paduano, Chiariello, Desiato, Castagna. All. Foglia Manzillo.

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Romero, Martinez; Bedini (39′ st Lezzi), Grisley (13′ st Ruiz), Amabile, Teyou (26′ st Sanchez), Navarro (13′ st Mariano); Rossi (21′ st Medina), Signorile. A disp. Merico, Ancora, Romano, Caterino. All. Oliva.

ARBITRO: Casali di Cesena.

NOTE: Ammoniti Mattera Gio., Vrdoljal (U), Grisley, Sanchez, Romero (U); espulso Amabile (U) nell’intervallo.

RISULTATI E CLASSIFICA