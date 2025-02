ECCELLENZA – Barletta a tre punti dalla Serie D, in coda c’è il primo verdetto: i tabellini della 31ª

È conto alla rovescia per la festa promozione del Barletta che passa sul campo del Foggia, si porta a 76 punti e mercoledì, nel recupero casalingo contro il Bisceglie, potrà tagliare il traguardo Serie D se riuscisse a battere i nerazzurrostellati. I biancorossi, infatti, si porterebbero a +22 sull’Acquaviva, a sette giornate dalla fine del campionato e con 21 punti in palio per le inseguitrici. Distanza, dunque, che sarebbe incolmabile. Alle spalle del Barletta è lotta per il secondo posto tra Acquaviva (vittorioso a Massafra), Galatina (tornato al successo nello scontro diretto col Polimnia) e Canosa (vittorioso sul Ginosa), col Gallipoli fermato dal Novoli che ora lo insegue a un solo punto di distanza. Bene anche Manduria e Racale, che rimonta il Brilla Campi nella ripresa. In coda Arboris Belli retrocesso: con 11 punti, il quartultimo posto è ormai inarrivabile (Canosa, 34).

I tabellini della 31esima giornata.

NOVOLI-GALLIPOLI 2-0

RETI: 35′ pt Lobjanidze, 40′ pt Garnica

NOVOLI: Suma, Zecca, D’Andria, Maccarrone, Lobjanidze, Calò, Garnica, Soares, Parisi (37′ st Caporale), De Blasi (42′ st Quarta), Ginard (43′ st Marozzo). All. Luperto.

GALLIPOLI: Menendez (8′ st Centonze), Prinari (15′ st Avantaggiato), Morleo (21′ st Scialpi), Iborra, Galan, Benvenga, Tarantino (30′ st Galloni), Sansò (8′ st Bellino), Ramirez, De Vito, Amarildo. All. Sportillo.

ARBITRO: Allotta di Gradisca d’Isonzo.

CORATO-GINOSA 2-1

RETI: 39′ pt Ingredda (C), 13′ st Santos Falciano (C), 28′ st Schirizzi (G)

CORATO: Zinfollino, Ripanto, Suriano, Colaci (25′ st Dargenio), Fanelli, D’Alba, Volpe, Frappampina (34′ st Campitiello), Santos Falciano, Sidibe (25′ st Massari), Ingredda. All. Diaw.

GINOSA: Coletta, Fede (40′ st Illiano), Larizza, verdano, Giaracuni, Faye, Kajal, Schirizzi, Ferrero, Gatto, Gallitelli (15′ st Lovecchio). All. Passariello.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

ATL. RACALE-BRILLA CAMPI 2-1

RETI: 40′ pt Iaia (BC), 8′ st Barbero (R), 33′ st Romano (R)

ATL. RACALE: Ferraris, De Donno, Guevara, Milessi, Layus, Filippi Filippi, Pennetta, Flordelmundo (25′ pt Gravina), Barbero, Romano, Centonze. All. Calabuig.

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca (43′ st Attanasio), Cucci (43′ st Carrozzo), Iaia, Tondo, Torres, Olibardi (20′ st Mascarenhas), Caravaglio, Facecchia (43′ st Romero), Marti, Poleti (32′ st Diop). All. Patruno.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

GALATINA-POLIMNIA 4-1

RETI: 11′ pt, 5′ st e 11′ st Molina (G), 33′ pt Mariano (G), 35′ st Galano (P)

GALATINA: Passaseo, Sorino (18′ pt Patarnello), Mancarella J. (16′ st Mora), Fruci, Arnesano, Monteduro (23′ st Marzio), Candido (39′ st Gueye), Romano, Mancarella G., Molina, Mariano. All. Tartaglia.

POLIMNIA: Rizopoulos, Avantaggiati, Divittorio, Zaccaria, Gernone, Zizzi, Loseto (7′ st Oliveros), Tirera, Camara (30′ st Galano), Ramos, Lanzone. All. Anaclerio.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

MANDURIA-UC BISCEGLIE 2-0

RETI: 26′ pt Sosa, 18′ st Stranieri

MANDURIA: Maggi, Farucci (36′ st Perchaud), Chiochia, Stranieri, Teixeira, De Sousa (38′ st Sernia), D’Ettorre (24′ st Cutrone), Sosa (24′ st Rizzo), Palumbo, Vapore, Zuccaro (27′ st Mandurino). All. Marsili.

UC BISCEGLIE: Lullo, Guglielmi (27′ st La Notte), Miano, Daleno, Dicorato (27′ st Petrizzelli), Andriano, Paolillo, De Blasio (28′ st Pisano), Farinola (30′ st Pelosi), Amoroso (38′ st Dembele), Saani. All. Monopoli.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

S. MASSAFRA-ATL. ACQUAVIVA 0-1

RETI: 21′ pt Bongermino

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone (30′ st Mirizzi), Secondo, D’Arcante, Fabiano (1′ st Girardi), Amatulli (39′ st Carlucci), Maiorino, Richella, Serafino, Quazzico (1′ st Tinelli), Russo. All. Malacvari.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Asselti, Cannone, Bonasia, Gernone, Guglielmi (7′ st Laneve), Taal, Bongermino (41′ st Pellegrini), marasciulo (44′ st Pesce), Novelli (33′ st Fortunato). All. Milillo.

ARBITRO: Matera di Bari.

FOGGIA INCEDIT-BARLETTA 2-4

RETI: 6′ pt Turitto (B), 32′ st Rotondo (B), 34′ st e 49′ st Rodriguez (F)=, 37′ st Scaringella (B), 44′ st Lopez (B)

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Pissinis (8′ st Cormio), Stele, Rodriguez, Rubino, De Palma, Colella, Cicerelli, Morisco, Bevilacqua, Siclari. All. Lasalandra.

BARLETTA: Staropoli, Casella, Montrone, Parisi (35′ st Capuano), Turitto, Bayo (17′ st Leone), Mariani, Rotondo (35′ st De Pinto), Dicuonzo (15′ st Belladonna), Scaringella, Lopez. All. De Candia.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

BISCEGLIE-N. SPINAZZOLA 1-1

RETI: 16′ pt Palazzo (B), 30′ pt Corado (S)

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Di Fulvio, Visani, Ciurlo (9′ st Cutrignelli), Konè, Martinez, Forbes (19′ st Altamura), Pulpito (19′ st Lella), Aguilera (24′ st Pedrini), Palazzo (19′ st Manzari). All. Di Meo.

N. SPINAZZOLA: Liso, Losappio, Bocchino, Cagnetta (24′ st Bellino), Cappellan, Colonna G., Bux (48′ st Orciuolo), Diomande (32′ pt Fucci), Bonanno, Caruso (29′ pt Emane), Corado (41′ st Zingaro). All. Zinfollino.

ARBITRO: Zaccheria di Legnano.

CANOSA-MOLFETTA 1-1

RETI: 23′ pt Jimenez (C), 35′ pt Obama (M)

CANOSA (f.i.): Tarolli, Milano, Santoro, Solano, Pignataro, Talin, Coco, Martinez, Jimenez, Mangialardi, Gomis. All. Di Simone.

MOLFETTA (f.i.): Lutzardo, Thiam, Tupputi, Stellone, Obama, Mastrorilli, Dell’Endice, Carlucci, Esposito, Vino, Kamara. All. Carbone.

ARBITRO; Cilli, di Barletta.

ARBORIS BELLI-BITONTO 0-6

RETI: 19′ pt, 22′ pt e 25′ st Senè, 21′ pt e 17′ st Petitti, 37′ st Bozzi

ARBORIS BELLI: Lodeserto, Angelini, Labarile (1′ st De Angelis), Mezzapesa, Natola, Convertino, Laguardia, Turnone (12′ st Buccoliero), Fernandez (31′ st Ganoshi), Longo (20′ st Camassa), Torrisi (1′ st Garcia). All. Solidoro.

BITONTO: Addario, Marchitelli (20′ st Tedone), Cantalice, Petitti (25′ sty Gagliardi), Cannito, Senè, Demichele (12′ st Napoli), Bozzi (44′ st Morgese), Filoni (36′ st Latrofa), Grumo, Ungredda. All. Modesto.

ARBITRO: Albione di Lecce.