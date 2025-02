PROMOZIONE – Taurisano macina-punti, ok anche C.D. Otranto, Leverano e Matino: i tabellini della 23ª

Il Taurisano continua a macinare punti. Ferma a domicilio la corsa della Rinascita Refugees, reduce da sei vittorie di fila, e allunga sul Terre di Acaya e Roca, fermato in casa dal Sava. Torna alla vittoria l’Otranto, ora a -4 dalla seconda piazza. Successi per Leverano e Matino, s’inceppa il Maglie, sconfitto in casa dal Carovigno. In coda sempre più pericolante la posizione del Veglie, a -11 da Crispiano e Mesagne. I tabellini della 23esima giornata di Promozione girone B.

RINASCITA REFUGEES-TAURISANO 1-2

RETI: 3′ pt Mingiano (T), 38′ pt Ouedraogo (R), 28′ st Bruè (T)

RINASCITA R.: Diop M., Gueye M., Lorenzo (42′ st Lupo), Ouedraogo, Ndiaye, Diop Mo. (23′ st Agbere), Ndom, Gueye B. (32′ st Niang), Diop Ma. Dugu, Thiam. All. Niang Baye.

TAURISANO: Rollo, Angelini, Mele, Sansò, Cavalieri, Pasca, Bruè, Quarta (20′ st Perdicchia), Delgado, Mingiano, Frascaro. All. Orlando.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

COPERTINO-RS CRISPIANO 1-0

RETI: 26′ pt Conte

COPERTINO: Margiotta, Fontanella, Della Bona, Stella (10′ st Taurino), Conte, Franco, Pinto, Mazzotta, Gallucci, Almeyra, Frisenda. All. Caragiuli.

RS CRISPIANO: Annicchiarico, D’Angelo, Leggieri, Paciulli, Aloia, Magli, Cissè, Nasole (15′ st Sale), Del Sole, Marini, Papa. All. Paradisi.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

—

TRICASE-LEVERANO 0-3

RETI: 9′ pt e 24′ st Sanyang, 36′ st De Carlo

TRICASE: Recchia, Zocco, Palumbo, Giannelli, Cantellanos, Turco, Esposito (15′ st Cortese), Caputo, De Giorgi, Vatavu, Buttera. All. Turco.

LEVERANO: Bardoscia, Pagano, Manca, Ancora, Gubello, Pasculli, Sanyang, Ruben (12′ st Soriano), Quarta, De Carlo, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Spadavecchia di Molfetta.

—

TOMA MAGLIE-CAROVIGNO 0-1

RETI: 35′ pt Perrone

TOMA MAGLIE: Salvadore D., Dorini, Ongania, Caicedo, Castellaneta (10′ st Urso), Tecci, Diaz, Tabares (16′ st Romano), Mossolini (45′ st Stincone), Fernandez (42′ st Gningue), Duaerte (31′ st Piscopo). All. Salvadore A.

CAROVIGNO: Lamarina, Albano, Leo, Lanzillotti T., Talò, Perrone A., Kaba (5′ st Lanzillotti G.), Odone (27′ st Marino), Diwouta, Greco (10′ st Turco), Perrone M. All. Franco.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

—

GROTTAGLIE-MATINO 1-2

RETI: 18′ st Elia (M), 34′ st Campana (G), 49′ st De Vito (M)

GROTTAGLIE: Sy, Dunat, Donia (12′ st Motolese), Fioravante, Campana, Orlando, Saponaro (23′ st Kassab), Malundu, Galeone, Duarte (40′ st Ciracì), Moretti. All. Gamarro.

MATINO: Strafella, Suppressa, Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia, Giannuzzi, Carrino (1′ st nestola), Villani (26′ st Divietro), Maraschio. All. Cimarelli.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

V. LOCOROTONDO-CD OTRANTO 0-2

RETI: 45′ pt Marzo, 46′ st Calò

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Palmisano (37′ st Semeraro), Neglia, Lacirignola, Convertini, Natale, Sory (22′ st Salvi), Pentassuglia, Caruso, Romanazzo (36′ st D’Introna), Dos Santos. All. Calabretto.

CD OTRANTO: Caroppo, Togora, Vigliotti (36′ st Dollorenzo), Marzo (40′ st Valentini Man.), Beron, Conte (40′ st Calò), Martin, Valentini Mat., Taveri, Pietrangelo, Piccinno. All. Mazzeo.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

(US C.D. Otranto) – Colpo in trasferta per il Città di Otranto. L’undici allenato da Vincenzo Mazzeo passa sul campo del Locorotondo e continua a veleggiare nelle posizioni di alta classifica. Gara condotta bene da capitan Caroppo e compagni, capaci di fare valere la maggiore organizzazione e qualità di gioco e bravi a stringere i denti nei momenti complicati che pure ci sono stati nel corso di una partita disputata su terreno pesante a causa della pioggia caduta nelle ore precedenti al match. A decidere la sfida le segnature di Mattia Marzo e Giacomo Calò sul finire delle due frazioni di gara. L’Otranto scende in campo in formazione rimaneggiata, con Liquori, Taveri e Sall in panchina in precarie condizioni fisiche e Tourè e Melito out per influenza. Partono bene gli ospiti con Marzo che al 6’entra in area di rigore dalla destra e calcia forte: la conclusione è disinnescata da Di Gennaro con l’aiuto del palo. Sul fronte opposto, il Locorotondo reclama per un contatto dubbio tra il portiere e Caruso sul quale l’arbitro lascia correre. La partita continua a sprazzi, il campo rende spesso complicate le giocate più semplici. Al minuto 33’colpo di testa di Valentini, ancora attento il portiere di casa a deviare in angolo. L’equilibrio si spezza al tramonto dei primi 45’. Negro apre sulla destra, spunto di Marzo che si entra nei 16 metri avversari, mette a sedere un avversario e di sinistro incrocia in modo imparabile. Ad aprire la ripresa il destro velenoso di Pietrangelo, pallone di poco alto sulla traversa. Il Locorotondo spinge col passare dei minuti, viene fuori qualche mischia dalle parti dell’area di rigore difesa da Caroppo, che non è mai impegnato. Al quarto d’ora, però, una leggerezza difensiva libera un attaccante che viene atterrato da Beron: l’arbitro concede il calcio di rigore, sul dischetto va Romanazzo ma non centra la porta. Scampato il pericolo e su un terreno sempre più ridotto a risaia, il Città di Otranto controlla senza particolari affanni le avanzate di un Locorotondo poco lucido e cerca di colpire in contropiede. Lautaro Martin apre troppo il piattone destro e manda fuori da buona posizione, poco dopo la conclusione a botta sicura di Pietrangelo è respinta da un difensore a portiere battuto. Il sigillo alla partita è di Calò al minuto 51. Entrato in campo da una manciata di minuti, il centrocampista controlla palla al limite e trova la porta con una conclusione precisa. La partita finisce pochi secondi più tardi, la festa è idruntina. Con la vittoria in terra barese, il team biancazzurro sale a quota 49 punti. Domenica prossima atteso derby casalingo con la Toma Maglie.

—

VEGLIE-R. PUTIGNANO 1-2

RETI: 7′ st rig. Corallo (V), 13′ st Nitti (P), 40′ st rig. Di Cosola (P)

VEGLIE: Mele, Ligori (41′ st De Vanna), Quarta S., Cherif, Ribezzi, Del Monte, Musardo, Sardelli (18′ st Quarta F.), Fonte, Fatty, Corallo. All. Maci.

R. PUTIGNANO: Laterza, Franchini, Sportelli, Palazzo A., Daddato (24′ st Colella), Casulli, Daugenti, Amendolagine, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo F.

ARBITRO: Pociecha di Molfetta.

—

MESAGNE-TREPUZZI 2-1

RETI: 9′ pt Cavaliere (T), 12′ st Lazoi (M), 17′ st Manta And. (M)

MESAGNE: Sestino, Lovisi, Petracca, Armenia, Cohen, Versienti, Politi, Sozzo, Vantaggiato, Lazoi, Manta And. (17′ st Grande). All. Di Serio.

TREPUZZI: Centonze, Fracella, Dialo, Renna, Miccoli, De Mitri, Saracino, Riezzo, Falco, Mbappè, Cavaliere (22′ st Quarta). All. De Nitto.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-SAVA 1-1

RETI: 5′ pt Pellè (T), 19′ pt De Pascalis (S)

TERRE DI ACAYA E ROCA: Sindaco, Trovè, Pellè, Murrone, Plevi, Vizzino, Luperto, De Giorgi, Pasca, Franco (22′ st De NIgris), Cisternino. All. Greco.

SAVA: Malagnino, Di Maggio, Danese, Margarito, Lomartire, Gallù, Dieme, Narducci, Malagnino, Riezzo, De Pascalis (10′ st Auro). All. Colluto.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.