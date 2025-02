LECCE – Già inaugurata la settimana di allenamenti che porterà all’anticipo contro l’Udinese

Non c’è tempo per godersi il risultato positivo di Monza per il Lecce che stamani ha già inaugurato il ciclo di allenamenti che lo condurrà all’anticipo di venerdì sera quando al Via del Mare arriverà l’Udinese, reduce dal tris casalingo rifilato all’Empoli. I friulani sono in un buon momento di forma, avendo portato a casa sette punti nelle ultime tre partite, vincendo contro Venezia e Empoli in casa e pareggiando a Napoli dopo aver giocato una grande partita.

La squadra si è ritrovata all’Acaya dopo essere tornata in serata dalla trasferta di Monza. Chi ha giocato ieri ha svolto allenamento di scarico mentre tutti gli altri hanno effettuato allenamento regolare. Assente il solo Marchwinski, tutti gli altri erano regolarmente in campo.

Si conta di riavere a pieno regime Medon Berisha, convocato a Monza ma non entrato in campo per i postumi di un’influenza. Sulla via del pieno recupero anche gli altri infortunati di lungo corso Gaspar (tornato ieri in panchina dopo oltre due mesi), Rafia (in panchina anche col Bologna) e Banda.

Allenamento anche domattina, sempre all’Acaya. Non ci saranno squalificati in entrambe le formazioni.