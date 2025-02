GIOVANILI – Presentata a Lecce la XXI edizione del “Trofeo Caroli Hotels”: partecipanti e novità

Si è svolta stamani, nella sala consiliare della Provincia di Lecce, la conferenza stampa di presentazione della ventunesima edizione del Trofeo Caroli Hotels under 14 che si svolgerà dal 27 febbraio al 4 marzo 2025 negli impianti sportivi di Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Casarano, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Galatone, Leverano, Matino, Melpignano, Nardò, Novoli, Otranto, Parabita, Poggiardo, Racale, Ruffano, San Donato di Lecce, Taviano, Tricase e Ugento.

L’evento è realizzato da Caroli Hotels e da Asd Capo di Leuca, in collaborazione con la Provincia di Lecce, Unicef e i Consigli comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (di Gallipoli, Leverano, Taviano e Casarano).

Sono intervenuti; Antonio Tramacere, consigliere provinciale con delega allo Sport; Giovanna Perrella, presidente regionale Unicef; Andrea Romano, direttore generale Provincia di Lecce; Gigi Renis, delegato Coni Lecce; Orazio Colazzo, delegato Figc Maglie; Riccardo Cuppone, vice sindaco di Gallipoli; Emanuele Legittimo, assessore di Casarano; Ines Cagnazzo, consigliere provinciale e comunale di Leverano; Daniele Pisacane, segreteria organizzativa Trofei Caroli Hotels.

Queste le squadre presenti al torneo, che saranno inserite per la prima volta in un unico girone: Lazio, AZ Alkmaar, Fiorentina, Juventus, Roma, Milan, Torino, Sassuolo, Bologna, Monza, Genoa, Lecce, Odense, Rimini, Virtus Francavilla, Casarano, Pontedera, Red Bull New York, Giovani Cryos, Nuova Taras Taranto, Levante Azzurro, Jonia Calcio, Real Casarea, Tor Tre Teste, Monteruscello, Pasquale Foggia, Oltrera, Grifone Calcio, Donatello, Etra Barletta, Invictus Lam, Soccer Dream, Football Taviano, Julia Spello, Capo di Leuca Fabrizio Miccoli, Fair Play Messina.

La finale si giocherà il 3 marzo alle 19 al “Bianco” di Gallipoli. Nel 2024 ad alzare il trofeo realizzato dall’artista gallipolino Roberto Perrone fu la Juventus.