LIVE! SERIE D/H – Risultati 24ª giornata, classifica e prossimo turno

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 25 – 8ª rit.

(23.02.2025 h 14.30)

Brindisi-Martina

Fasano-Palmese

Francavilla in S.-Costa d’Amalfi

Nardò-Manfredonia

Matera-Real Acerrana

Nocerina-Ischia

Angri-Gravina

Ugento-F. Andria

Virtus Francavilla-Casarano

Regolamento: la prima classificata accede in Serie C; ai playoff: seconda-quinta, terza-quarta con supplementari in caso di parità al 90′, finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′. Ai playout: 13esima-16esima, 14esima-15esima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede insieme alle ultime due della classifica. I playout non si giocano se tra le due squadre ci siano almeno otto punti di distacco.

