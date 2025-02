NARDÒ – Pagata a caro prezzo l’unica ingenuità: la Fidelis Andria prevale solo su rigore

Dopo due vittorie consecutive, si arresta in casa la Fidelis Andria la corsa del Nardò, battuto da un calcio di rigore realizzato da Fantacci. Per il Toro, comunque, è ancora quinto posto, viste le contemporanee sconfitte di Matera e Virtus Francavilla.

Incoraggiante, comunque, la prova dei ragazzi di mister De Sanzo che, al cospetto di una squadra tecnicamente più solida, non hanno sfigurato. Parte forte la squadra padrone di casa che si rende minacciosa verso la porta di Galli in più occasioni, ma la difesa granata regge bene ed evita grossi rischi. I salentini sono ben messi in campo ma non riescono ad essere concreti una volta arrivati ai trenta metri avversari. Finale di tempo ricco di spunti: Nardò pericoloso su azione da corner, la Fidelis replica con Imputato che serve un pallone invitante a Da Silva, in ritardo per la deviazione vincente. Prima del riposo, Kragl sciupa un’altra ghiotta palla gol per i locali.

Ripresa identica alla prima frazione, con l’Andria a caccia del gol e il Nardò a difesa della sua porta e pronto a riversarsi nella metà campo avversaria in contropiede non appena ne ha la possibilità. La vice capolista si fa vedere con Cancelli, assist per Tedesco, palla fuori. Al 23′ c’è l’episodio chiave: fallo di mano di Davì su cross di Kragl ed è rigore. Dal dischetto, Fantacci è perfetto nell’insaccare il pallone alle spalle di Galli. De Sanzo prova a cambiare qualcosa nello schieramento tattico ma è ancora l’Andria a sfiorare la rete con Da Silva e Kragl. Nulla da fare per il Toro sino al triplice fischio. Il Nardò, punito nell’unico errore commesso nella partita, deve comunque essere orgoglioso per la bella performance contro una delle favorite per la vittoria del campionato.

Domenica prossima, sfida casalinga contro il Manfredonia.

IL TABELLINO

Andria, stadio “Degli Ulivi”

domenica 16.02.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 24

F. ANDRIA-NARDÒ 1-0

RETI: 24′ st rig. Fantacci

F. ANDRIA (3-4-2-1): Esposito; Imputato, Cipolletta, Derosa; Ercoli (20′ st Balba), Cancelli, Risolo,, Bonnin; Kragl (40′ st Likaxhiu), Tedesco (20′ st Fantacci), Da Silva. All. Scaringella.

NARDÒ (3-5-2): Galli; Trinchera, Delvino, Davì (31′ st Correnti); Lucas, Milli (31′ st Munoz), Correnti, Addae, De Crescenzo (41′ st Montagna); Gatto (25′ st D’Anna), Piccioni. All. De Sanzo.

ARBITRO: Teghille di Collegno.

