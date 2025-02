CASARANO – Cinquina al Matera, le serpi fanno la voce grossa

Tutto facile per il Casarano che, contro il Matera, cala un pokerissimo che vale il +4 in classifica sul terzetto di seconde composto da Nocerina, Martina e Fidelis Andria. Un’ottima posizione per i rossazzurri quando mancano dieci giornate alla fine della stagione regolare.

Gara subito in discesa per i padroni di casa che passano in vantaggio alla prima azione di gioco, quando ancora non era scoccato il primo minuto: autore del gol ancora Cajazzo, servito da Ferrara e freddo nel battere Testagrossa per un tiro secco e preciso. Malcore sfiora il raddoppio al 4′, poi escono i lucani con un paio di tentativi senza esito di Di Piazza. Il Casarano replica immediatamente minacciando la porta avversaria con gli spunti di Legittimo, Malcore e Loiodice. Al 22′ è raddoppio rossazzurro con un’azione personale di Ferrara, lanciato in porta da Loiodice, abile a superare Testagrossa con un destro angolato. Il Matera rialza la testa e cerca di riportarsi in area avversaria, andando al tiro prima con Zampa, poi con Burzio. Prima del riposo, traversa di Cajazzo che manca il tris d’un soffio.

La ripresa si snoda sulle stesse trame del primo tempo. Casarano in scioltezza e Matera in affanno. Terzo gol dei locali con Malcore al 2′. Azioni da gol per i salentini con Loiodice, Malcore e Cajazzo, steso all’11’ in area avversaria. Rigore netto trasformato da Loiodice che fa poker. Il Matera non c’è più ma il Casarano non arretra, anzi, continua a giocare e divertirsi, divertendo anche il pubblico sugli spalti del “Capozza”. Dopo un segmento di gara abbastanza equilibrato, con azioni da una parte e dall’altra, il Casarano trova il quinto gol con Cajazzo al 37′, di testa.

Quarta vittoria consecutiva per la squadra di mister Di Bari, settima nelle ultime otto partite, ottavo risultato utile consecutivo. Numeri abbastanza eloquenti che dimostrano quanto le serpi stiano facendo sul serio per la conquista del primo posto che vale la Serie C diretta. Domenica prossima, delicato derby in casa della Virtus Francavilla che, nella tarda serata di ieri, ha comunicato l’esonero di mister Antonio Rogazzo, subentrato in corsa sulla panchina dei biancazzurri nemmeno un paio di mesi fa.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 16.02.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 24

CASARANO-MATERA 5-0

RETI: 1′ pt e 37′ st Cajazzo, 22′ pt Ferrara, 2′ st Malcore, 12′ st Loiodice rig.

CASARANO (3-4-2-1): Fernandes; Legittimo, Milicevic, Morales (18′ st Guastamacchia); Pinto, D’Alena (23′ st Cerutti), Logoluso (6′ st Teijo), Cajazzo; Ferrara (18′ st Saraniti), Loiodice; Malcore (29′ st Perez). All. Di Bari.

MATERA (4-2-3-1): Testagrossa; Tazza, Baldi, Paramatti (1′ st Kernezo), Casiello; zampa (5′ st Sicurella), Berardocco; Bello, Napolitano, Di Piazza; Burzio (29′ st Giordani). All. Ferri.

ARBITRO: Pica di Roma 1.

