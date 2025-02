LECCE – Giampaolo si gode il punto: “Non recriminiamo, gara concreta e senza prendere gol. Importante muovere la classifica”

Marco Giampaolo vede il bicchiere mezzo pieno. Un punto a Monza e il Lecce allunga la mini serie positiva a tre partite. Le parole del tecnico abruzzese nella sala stampa dell'”U-Power”.

“È stata una partita più pratica che bella, per noi era una partita delicata anche perché il Monza ha qualità per giocare a calcio. In alcuni frangenti abbiamo faticato a prendere le misure ma il nostro obiettivo era muovere la classifica e dare continuità a questo periodo positivo. Per chi si deve salvare come noi, muovere la classifica è sempre molto importante. Abbiamo molti margini di miglioramento ma possiamo ancora diventare più fluidi in certi momenti. Il gruppo lavora bene e non si risparmia mai. I cambi tardivi? No, sapevamo che potevamo vincere anche senza andare all’assalto all’arma bianca, poi ho considerato anche molte cose, come il fatto che il nuovo allenatore poteva dare nuova vitalità al Monza. Abbiamo giocato senza alterare gli equilibri, i singoli sono stati bravi anche a sacrificarsi dietro. Il Monza non è una squadra materasso, nella lotta per non retrocedere c’è tanto equilibrio, per questo serve continuità di risultati. Da quando sono arrivato, mi piace il percorso che stiamo facendo. Partita positiva e abbiamo portato a casa il risultato, io la vedo così, e mi è anche piaciuto il fatto che per la seconda volta non abbiamo preso gol, facendo una partita molto concreta. Non recriminiamo per un pareggio. Krstovic? In un paio di occasioni poteva anche cercare l’assist e non la conclusione ma si sbatte sempre per la squadra. È forte, diventerà fortissimo ma deve compiere alcuni step. Ora sta a lui capire come fare questo passo in avanti però noto che rivede sempre le partite per comprendere cosa può fare in meglio”.

(tmw.com)