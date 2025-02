TERZA CATEGORIA/LECCE– Risultati 15ª giornata, classifica e prossimo turno

TERZA CATEGORIA/LECCE 2024/25

GIORNATA 15 – 2ª rit.

(16.02.2025 h 15)

C.D. Melissano-Andrano Castiglione 3-1

Calimera-Atl. Salve 2-0

Club Salento Lecce-Lizzanello 2-1

Castrignano D.G.-Olympique S. 1-0

V. Collepasso-Pol. Martius 2-4

Sannicola-Seclì 2-1

A.P. Specchia-S. Guagnano 2-1

CLASSIFICA

C.D. Melissano 39

Pol. Martius 33

Castrignano D.G. 29

Atl. Salve 26

Seclì 24

Lizzanello 22

Soccer Guagnano 20

Sannicola 20

A.P. Specchia 17

Calimera 15

Andrano Castiglione 14

Virtus Collepasso 14

Club Salento Lecce 11

Olympique Soccer 11

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 16 – 3ª rit.

(23.02.2025 h 15)

Atl. Salve-Andrano Castiglione

Seclì-AP Specchia

Pol. Martius-Calimera

S. Guagnano-Castrignano D.G.

Olympique S.-Club Salento Lecce

C.D. Melissano-Sannicola

Lizzanello-V. Collepasso

—

Regolamento: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff sarà in prima posizione nella classifica per eventuali ripescaggi.