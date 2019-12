TARANTO – Rimonta al fotofinish sul Cerignola, allo “Iacovone” un pari che serve a poco a entrambe

(di Cosimo LENTI) – Il Taranto riesce ad agguantare il match contro il Cerignola al 92’, grazie a un rigore sbagliato da Favetta e messo in rete da Benvenga, dopo essere passato in svantaggio di due gol. Un pareggio che non serve a nessuna delle due formazioni, ma per i rossoblù è un punto che fa morale.

LA CRONACA – La prima azione è di marca rossoblù: al 1’ Cappa sbaglia il rinvio, la sfera finisce tra i piedi di Oggiano che tenta di servire Olcese in mezzo, la palla viene deviata e arriva a Favetta, la conclusione dell’attaccante di Ponticelli però viene respinta. Al 5’ arriva la rete della formazione ospite, Rodriguez, servito da De Cristofaro, finisce da solo davanti a Sposito, e manda in vantaggio gli ofantini. I gialloblù continuano a spingere, e all’11’ arriva il secondo gol di marca dauna: Marotta crossa per Rodriguez, il quale impatta di testa, Sposito respinge, la sfera termina tra i piedi di Sansone che non sbaglia il tap-in. Gli ionici sono in bambola, al 15’ anche Marotta ci prova a giro, la sfera si spegne sul fondo. I rossoblù reagiscono e accorciano le distanze, al 22’ Cuccurullo penetra in area e serve l’assist a Favetta, il quale mette in porta per l’1-2. Il Taranto prende in mano il pallino del gioco e tenta di segnare con delle conclusioni da fuori. Ci prova prima Cuccurullo al 29’, e successivamente Stefano Manzo al 37’, ma nell’ultima circostanza Cappa manda in angolo, evitando ogni pericolo. Al 46’ c’è una bella azione di marca ionica: Olcese effettua una sponda per Guaita, la conclusione dell’esterno termina tra le braccia di Cappa.

In un secondo tempo privo di emozioni, al 41’ arriva la prima occasione degna di nota: Cuccurullo sguscia in area, ma al momento del tiro alza troppo la mira. Al 44’ arriva l’episodio che cambia il match, Rosania atterra in area Favetta, l’arbitro decreta il rigore, che viene sbagliato dallo stesso attaccante, sulla respinta si avventa Benvenga che manda in rete per il definitivo 2-2. Il match termina dopo quattro minuti di recupero, tra i fischi dello Iacovone.

Il punto non serve a nessuna delle due squadre, ma probabilmente potrebbe essere utile in ottica Taranto, vista la rimonta compiuta dagli uomini di Panarelli, che settimana prossima faranno visita alla Fidelis Andria, per cercare di ritornare alla vittoria.

IL TABELLINO

Taranto, stadio Iacovone

domenica 15 dicembre 2019, ore 14.30

Serie D girone H 2019/20 – giornata 16

TARANTO-A. CERIGNOLA 2-2

RETI: 5′ pt Rodriguez (C), 11′ pt Sansone (C), 22′ pt Favetta (T), 46′ st Benvenga (T)

TARANTO (4-4-2): Sposito, Pelliccia (34’ st Masi), Ferrara (9’ pt Marino), S. Manzo, L. Manzo, Benvenga, Oggiano (24’ st Actis Goretta), Cuccurullo, Favetta, Olcese (34’ st Kosnic), Guaita.

A disposizione: Giappone, De Letteriis, Matute, Patronelli, Lanzolla. Allenatore: Luigi Panarelli.

A. CERIGNOLA (4-4-2): Cappa, Celentano, Russo, De Cristofaro, Longhi, Syku, Longo (40’ st Sindic), Coletti, Rodriguez (37’ st Martiniello), Marotta (27’ st Rosania), Sansone.

A disposizione: Sarri, Tancredi, Muscatiello, Caiazza, Cinque, Loiodice. Allenatore: Vincenzo Feola.

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo.

NOTE: ammoniti: De Cristofaro (C), Cuccurullo (T), Syku (C), Guaita (T), Cappa (C), Rosania (C)

Espulsi: nessuno.

