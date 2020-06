SPORT – Via alle richieste di contributi straordinari per asd e ssd: la modalità per la presentazione delle istanze

Il Ministro dello Sport, con la collaborazione di Sport e Salute, ha ufficializzato lo stanziamento del contributo a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, la cui attività è stata interrotta dall’emergenza Covid–19.

Dalle 12 di lunedì 15 giugno e sino alle 20 di domenica 21 è attiva la piattaforma per la prima sessione di presentazione delle istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto. La seconda partirà dalle ore 12 di lunedì 22 e si chiuderà alle ore 20 di domenica 28.

I pre-requisiti per poter accedere al finanziamento sono elencati nell’allegato 1 (1. Essere iscritti al Coni/Cip alla data del 23 febbraio 2020; 2. essere titolari di uno o più contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari site in territorio italiano e regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate; 3. svolgere, all’interno dell’immobile per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute dal Coni o dal Cip; 4. essere in regola con le autorizzazioni amministrative; 5. utilizzare prevalentemente gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio per lo svolgimento delle proprie attività sportive; 6. aver corrisposto i canoni scadenti sino alla data del 31 dicembre 2019.

Le risorse disponibili ammontano a circa 50 milioni di euro, che si aggiungono ai 22 già messi a disposizione del mondo sportivo di base dopo il protocollo di intesa siglato tra il Ministero, la Presidenza del Consiglio, il Coni, il Cip e Sport e Salute.

QUI il link alla piattaforma

QUI il decreto

QUI l’allegato 1