LECCE – L’obiettivo di Lapadula: “Fare tanti gol? L’unico traguardo che voglio è la salvezza”

Va avanti spedita la preparazione del Lecce in vista della ripresa del campionato. I giallorossi lavorano quotidianamente e duramente agli ordini di mister Liverani. A confermare grinta e carica che ci mettono negli allenamenti è stato Gianluca Lapadula, che ha parlato sui canali ufficiali della società.

La forma fisica sarà infatti un aspetto fondamentale della ripartenza: “Personalmente mi sento bene. Ho avuto qualche fastidio in questi giorni, ma nulla di importante. Ci stiamo allenando, sono sempre stato carico e in questo periodo devo dire che ho puntato molto sull’alimentazione e sui lavori di forza e i lavori lunghi di corsa. Tutta la squadra sta lavorando duramente”.

La testa è tutta per l’obiettivo salvezza: “Siamo uniti e lavoriamo per farci trovare pronti alla ripresa contro una squadra di caratura come il Milan. Il mio unico obiettivo è lo stesso dei compagni, ovvero portare alla salvezza il Lecce. Il resto, tra cui gli obiettivi personali, vengono dopo”.

Su nuove regole e porte chiuse: “Io credo che la ripresa sarà come le altre gare, con il pallone e i 22 in campo. Ciò che davvero mancherà sarà il nostro pubblico, quello sì che non sarà un bell’effetto. Ma lotteremo anche per loro, questo è sicuro”.