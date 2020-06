TERZA CATEGORIA/Maglie – L’analisi della classifica con il parametro dell’algoritmo

Chiudiamo il nostro studio puramente statistico analizzando come cambierebbe la classifica del torneo di Terza Categoria, delegazione di Maglie, con il parametro dell’algoritmo. Il campionato si è fermato alla 15esima giornata con altri sette turni da disputare prima dello stop forzato per l’emergenza Covid-19.

Sarebbe ugualmente – e senza dubbi di sorta – promosso il Melpignano, che, nella classifica calcolata con l’algoritmo, farebbe segnare un coefficiente di 42,81 punti; al secondo posto passerebbe la Rinascita Refugees, con un coefficiente migliore, seppur di pochissimi decimali, rispetto all’Euro Sport Academy. L’altra piccola variazione riguarda il quinto e sesto posto: a parità assoluta di coefficiente con algoritmo, il Galatone scavalcherebbe gli Amici Giallorossi per la miglior differenza tra la media delle reti segnate e la media delle reti subite nelle gare disputate. La classifica avulsa non è applicabile perché si è giocato solo uno dei due confronti diretti. Un caso limite che, però, in questo caso, è stato utile a dirimere il dubbio.

Ripetiamo che tali classifiche non sono, in alcun modo, ufficiali. Per la chiusura di stagione, ovviamente, si attendono i Comunicati della Delegazione di Maglie della Lnd.

NB: La classifica con algoritmo è stata calcolata secondo questa formula:

Classifica algoritmo = Punti attuali + (Media punti casa x Numero gare da giocare in casa) + (Media punti trasferta x Numero gare da giocare in trasferta)