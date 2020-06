VOLLEY – Casarano, il primo tassello è la riconferma di una bandiera rossazzurra. Galatina, la Showy Boys sogna in grande

Dopo aver confermato coach Fabrizio Licchelli anche per la prossima stagione, la Leo Shoes Volley Casarano comincia a costruire il roster della prossima stagione. Si parte dalla riconferma del centraler siciliano Carmelo Muscarà, ormai una bandiera rossazzurra, che, senza esitazione, ha accettato di mettersi ancora a disposizione del sodalizio del presidente Mauro Dongiovanni. Il ds del Casarano, Luigi Anastasia, piazza, così, il primo colpo di mercato che spalanca le porte verso le settimne “calde”.

SHOWY BOYS, STAGIONE DA RICORDARE – Scendendo di due categorie, a Galatina c’è grossa soddisfazione per il primato ufficializzato nel girone B di Serie D maschile dalla Showy Boys, guidata da coach Gianluca Nuzzo, prima nel suo raggruppamento dopo la sospensione definitiva dei campionati per Covid-19, con 39 punti in 14 partite disputate (una sola la sconfitta stagionale fatta registrare nell’annata appena chiusa, per di più al tie–break).

Così coach Nuzzo: “Sino al blocco del campionato la squadra si è distinta per quanto di positivo visto in campo. I miei giocatori, quasi tutti under 19 e provenienti dal settore giovanile, hanno sfoderato ottime prove e dimostrato tutto il loro valore. Il primo posto nella classifica 2019-20 dà il giusto merito a questo gruppo che, ne sono certo, avrebbe comunque terminato il campionato da capolista, e a questi giovani atleti, classi 2001-02-03, formatisi nel vivaio biancoverde, che avrebbero meritato la promozione diretta in C ed erano anche in corsa per la final four di Coppa Puglia di Serie D e per la final four provinciale under 18. Una gran bella stagione. Essere primi nella classifica generale significa poter avere la possibilità di iscriversi al prossimo campionato nazionale di I livello di Serie C“.