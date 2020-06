VOLLEY B/m – Leo Shoes Casarano: coach Licchelli non lascia, raddoppia

La Leo Shoes Volley Casarano comincia a mettere i paletti in vista della prossima stagione, partendo dalla panchina: sarà confermato alla guida del roster rossazzurro (e anche della formazione under 19) coach Fabrizio Licchelli. L’operazione, firmata dal ds Luigi Anastasia, premia – come si legge in una nota del club – “l’ottimo lavoro realizzato nella scorsa stagione, le eccellenti qualità tecniche e umane, l’indiscutibile esperienza e la piena condivisione del progetto prospettatogli dalla società”.

Il dg Andrea Anastasia spiega la scelta di affidare al coach anche la guida dell’under 19: “Per garantire una continuità di lavoro tra la prima squadra e i giovani più promettenti del nostro vivaio, abbiamo deciso di affidare a mister Licchelli anche la guida dell’under 19, certi che saprà continuare e arricchire quel percorso di crescita già egregiamente avviato la scorsa stagione da mister Alessandro Marte, a cui va il nostro grazie per il prezioso lavoro fatto”.

Le prime dichiarazioni di coach Licchelli: “Sono felicissimo di continuare a lavorare per questa società sempre più ambiziosa e organizzata. In un periodo molto difficile per lo sport e per la vita in generale, i dirigenti del Casarano Volley hanno dimostrato da subito di avere le idee chiare per il futuro. Si sta programmando una stagione che saprà regalare tante soddisfazioni ai nostri sostenitori, senza perdere di vista la progettualità e il bilancio economico. Inoltre, la proposta di seguire in prima persona il gruppo giovanile dell’under 19 rappresenta un ulteriore stimolo per me e permetterà di avere ancora più continuità tra il lavoro svolto nella passata stagione con Alessandro Marte, a cui va il merito di aver notevolmente contribuito non solo alla crescita tecnica, ma anche umana dei nostri giovani. Covid permettendo, sarà ancora una volta una stagione entusiasmante all’altezza dei risultati che si stavano per concretizzare prima di essere strozzati dall’emergenza sanitaria”.

Nei prossimi giorni arriveranno le prime mosse di mercato.