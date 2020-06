VOLLEY – Le classifiche definitive 2019/20 di Serie C e D maschile e femminile

In attesa dei Comunicati ufficiali che, dalla Serie D alle categorie minori, dovranno mettere una parola definitiva alle classifiche (e, di conseguenza, ai verdetti) per la stagione sportiva 2019-20, abbiamo stilato, per pura curiosità, la classifica finale del girone B di Promozione, con la formula dell’algoritmo ratificata dalla Figc. L’algoritmo deve essere utilizzato per calcolare…