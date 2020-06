LECCE – Saponara, obiettivi Milan e salvezza: “Affrontarlo sarà speciale, ci servono punti pesanti”

Lecce-Milan sarà gara fondamentale per il futuro dei giallorossi. In primis perché rappresenta il ritorno in campo dei salentini post emergenza-Covid, poi perché per l’undici di Liverani ci sarà da interrompere il trend di due ko di fila. C’è però chi, da ex, vivrà quel match con qualche stimolo in più: Gabriel, Lapadula e soprattutto Riccardo Saponara, che oggi ha parlato ai canali ufficiali del club salentino.

Non sarà facile riprendere dopo il lungo stop: “Francamente una cosa così credo non fosse mai capitata a nessuno. Non sarà semplice ripartire, non ci sono state amichevoli ed a lungo siamo stati costretti a lavorare da soli a casa. Tenuta fisica e mentale avranno un gioco eguale alla ripartenza”.

Ciononostante, l’obiettivo è ben focalizzato: “Voglio dare il mio contributo al Lecce nella corsa salvezza, è il motivo per cui hanno riposto così tanta fiducia in me ed è quello che sto cercando di fare. Credo che quest’anno la corsa salvezza sia un po’ più tesa visto il numero di squadre che secondo me può giocarsela. Noi stiamo dando filo da torcere a tutti, e possiamo giocarcela non solo con il Genoa che ha i nostri stessi punti”.

Saponara è un ex Milan, per lui non sarà una gara dome le altre: “È sempre emozionante affrontare il Milan perché per il suo blasone incredibile, nonostante oggi non riesca ad ottenere gli stessi risultati di un tempo. Resta sempre un top club mondiale ed è un grandissimo stimolo affrontarlo e rivedere delle persone con cui ho lavorato in passato. Quando arrivi a Milano ti accorgi di quanto grande sia il mondo Milan, quanta sia la pressione che caratterizza la società e di quanto forti siano i tuoi compagni. Io ho potuto imparare tantissimo da quell’esperienza ed è stata molto formativa per il resto della mia carriera”.