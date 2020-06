DILETTANTI – Varate le ennesima linee guida per i verdetti 2019-20

Sembra non avere fine l’elefantiaco processo di determinazione dei verdetti finali per la stagione in corso, relativamente ai campionati dilettantistici nazionali e territoriali.

Nel Comunicato ufficiale della Lnd, pubblicato poco fa (n. 324) si rendono note le ennesime linee guida che dovranno, per l’ennesima volta, provare a far calare il sipario su questo disgraziato torneo 2019-20.

Si legge che “le classifiche di tutti i campionati LND sono cristallizzate al momento dell’interruzione definitiva dei campionati, sulla base dei risultati definitivamente omologati”. Sin qui, nulla di nuovo.

Per le squadre interessate a promozione e retrocessione, si farà riferimento alla classifica avulsa, computando anche gli scontri diretti incompleti (ossia: se n’è giocato solo uno). In caso di disparità di gare disputate, si ricorrerà alla media punti pura (numero punti fatti in rapporto alle gare giocate).

SERIE D – I sette posti riservati alle vincitrici dei playoff di Eccellenza, che non si possono ovviamente giocare, saranno designati con una graduatoria specifica di ripescaggio che sarà ufficializzata nei prossimi giorni dalla Lnd. Idem per la posizione che sarebbe spettata all’eventuale vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2019-20. Il Dipartimento Interregionale provvederà a stilare la classifica dei ripescaggi per il torneo di Serie D 2020-21. Restano, per il resto, promosse in C le prime di ogni girone e retrocesse in Eccellenza le ultime quattro.

CAMPIONATI TERRITORIALI – I rispettivi Comitati regionali sono delegati a stabilire ulteriori promozioni nei casi di posizioni particolari ai vertici dei Campionati regionali, ad eccezione dell’Eccellenza. Ogni Comitato, nei prossimi giorni, pubblicherà i propri criteri di ripescaggio.