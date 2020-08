SERIE D – Il Sondrio rinuncia, spazio al Vado. La situazione nella classifica dei ripescaggi: Nardò attende fiducioso

Novità nella composizione dell’organico di Serie D 2020/21. Il Sondrio Calcio ha ufficialmente rinunciato, sia alla disputa del campionato, sia a quello Juniores under 19. Secondo il regolamento, quindi, si attinge alla graduatoria ufficiale per i ripescaggi: sarà il Vado, società ligure, seconda nella classifica delle retrocesse, a prendere il posto dei lombardi. La Sammaurese, posizionata al primo posto, era già stata ripescata nei giorni scorsi. Il Nardò è al terzo posto della classifica delle retrocesse: il regolamento prevede che, in caso di vacanza di organico, si attingerà, alternativamente, alla classifica di ripescaggio delle retrocesse, con due società, e a quella delle seconde classificate, con una società.

In teoria, in caso di ulteriore forfait di qualche altra società, toccherebbe al Corticella essere ripescata in quanto prima nella classifica delle seconde. La situazione, però, è un po’ più complicata, visto l’inserimento, in soprannumero, della Robur Siena in Serie D e la richiesta di iscrizione in Serie C del Ravenna che, se accolta, libererebbe un posto da subito. E il Nardò attende fiducioso.