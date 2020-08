LECCE – Test ok per il gruppo-squadra. Listkowski lascia il ritiro. Intanto a Parma si ufficializza Liverani

Il gruppo-squadra del Lecce, guidato da mister Eugenio Corini, resta in ritiro, in isolamento, presso l’Acaya Golf Resort. Nella mattinata di ieri tutti i componenti hanno effettuato il terzo ciclo di test molecolari per monitorare l’eventuale contagio da Covid-19 che, fortunatamente, hanno dato tutti esito negativo. Restano in isolamento, presso i rispettivi domicili, Panagiotis Tachtsidis (in Grecia) e Brayan Vera (a Lecce), risultati positivi al virus nei giorni scorsi.

LISTKOWSKI IN NAZIONALE – Chiamata in nazionale per il neo arrivato Marcin Listkowski, convocato per il doppio impegno dell’Under 21 polacca contro Estonia e Russia (4 e 8 settembre), gare valide per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il centrocampista giallorosso lascerà oggi il ritiro per rispondere alla chiamata.

LIVERANI AL PARMA – Intanto venerdì è stato ufficializzato, dal Parma Calcio, l’ingaggio di mister Fabio Liverani sino al giugno 2022. Ancora nessuna notizia sulla composizione del suo staff. Arrivato a Lecce nel settembre del 2017, in sostituzione di mister Roberto Rizzo, esordì con la vittoria per 3-1 sul campo del Catanzaro. Alla fine di quella stagione, vinse il campionato e ottenne la promozione in Serie B, che poi bissò nella stagione successiva, piazzandosi al secondo posto dietro al Brescia. Il resto è storia dei giorni nostri, con la retrocessione nel campionato cadetto arrivata all’ultima giornata dopo la sconfitta interna contro il Parma, sua prossima squadra. Tirando le somme, il bilancio del tecnico romano alla guida del Lecce recita: 109 gare giocate, 48 vinte, 27 pareggiate, 34 perse, comprendendo i campionati di Serie C 2017/18, di B 2018/19, di A 2019/20 e tre partite di Tim Cup.