PROMOZIONE – Il quadro del mercato nel girone Sud, squadra per squadra

Così come abbiamo fatto per l’Eccellenza Sud (LEGGI QUI), proviamo a fare il punto delle ufficializzazioni per quanto riguarda il mercato del torneo di Promozione pugliese girone Sud (ancora in via di definizione).

P.S.: Lo schema è in fase di aggiornamento, quindi è provvisorio, ed è stato redatto consultando i comunicati ufficiali delle rispettive società.

AEL GROTTAGLIE

Allenatore: V. Pizzonia (C)

Riconfermati: M. D’Andria (C), C. Miale (D), F. Appeso (D), C. Venneri (C), L. Sangermano (A), F. Fonzino (C)

Nuovi: M.F. Bringas (C), A. Doukoure (A), M. Turco (A), G. Venza (A), M. Caporusso (A), U.C. Raponi (D), F. Galeone (D), M. Fumarola (C)

ARBORIS BELLI

Allenatore: M. Girolamo (C)

Riconfermati: M. Agostino (C), F. Di Cosola (A), C. Caffò (D), V. Nitti (D), F. Loliva (P), D. Leone (C), C. Barnaba (D), M. Mastronardi (A)

Nuovi: M. Pugliese (D), A. De Comite (A), M. Maggi (D)

ATL. TRICASE

Allenatore: R. Errico (N)

Riconfermati:

Nuovi:

AVETRANA

Allenatore: E. Franco (C)

Riconfermati: E. Lecce (A), A. Talò (D), A. Rollo (D), A. D’Aversa (C), S. Calò (A), M. Trisciuzzi (D), L. Sanyang (C), S. Gioia (C)

Nuovi: G. Angelè (D), G. Recchia (D), F. Ferrara (A), U. Baba (C), Y. Toumi (A), A. Nodriano (C), M. Schina (P), C. De Tommaso (D), A. De Pace (C), G. Baratto (C), G. Birtolo (A), A. Contestabile (P)

BRILLA CAMPI

Allenatore: A. Patruno (C)

Riconfermati: A. Pagano (C), D. Pendinelli (P), F. Sforza (C), M. De Lorenzis (C), L. Cappello (A), G. De Ventura (C), D. Caravaglio (C), F. Resinato (A), M. Tondo (D)

Nuovi: F. Tamborrino (D), M. Cortese (A)

FJ GALLIPOLI

Allenatore: A. De Marco (N)

Riconfermati:

Nuovi: U. Gabrieli (P), A. Levanto (C), M. Sperti (D), F. Carrozza (C)

G. MELENDUGNO

Allenatore: D. Castrignanò (N)

Riconfermati:

Nuovi: F. Magnolo (D), R. Permeti (C), G. Perrone (D)

LEVERANO

Allenatore: A. Renis (N)

Riconfermati: R. Giannuzzi (C), F. Miccoli (D), L. Paiano (C), N. Puscio (A), L. Quarta (A), N. De Benedictis (A), F. Erroi (D), L. Trama (P), C. Dell’Anna (D)

Nuovi: M. Perrone (D), C. Colapietro (P), A. De Michele (A)

NOVOLI

Allenatore: R. Cornacchia (C)

Riconfermati: G. Marasco (C), G. Quarta (C), F. Indirli (D), F. Liaci (D), P. Leaci (C), G. De Blasi (C), D. Maggio (P), G. Lamendola (D), F. Fedele (A), E. Cappellini (A), G. Gigante (D)

Nuovi: D. De Giorgi (D ’85), M. Annis (A), P. Gennari (A), D. De Giorgi (A ’93), A. Nocco (C), S. Pulimeno (D), G. Gallo (P), S. Marti (C)

SB GINOSA

Allenatore: V. Passarelli (C)

Riconfermati: G. Basile (A)

Nuovi: C. Camassa (D), L. Galeandro (A), R. Collocolo (C), M. Cellamare (C), A. Passiatore (C), V. Cirrotola (D), A. D’Arcante (C)

TALSANO TA

Allenatore: G. Pettinicchio (C)

Riconfermati: M. Fischetti (P), C. Montervino (D), K. Capuano (D), E. Albano (D), M. Ciardo (D), D. Lagioia (D), F. Franco (D), F. Tonti (D), D. Dima (C), G. Zaccetta (C), M. Cellamare (C), S. Peluso (C), R. Grillo (C), R. Marangiolo (C), L. Intermite (C), C. Peluso (A), M. Rossi (A)

Nuovi: A. Di Bartolomeo (C)

TAURISANO

Allenatore: R. Stifani (C)

Riconfermati:

Nuovi:

VEGLIE

Allenatore: C. Maci (N)

Riconfermati:

Nuovi: M. Mummolo (P), R. Rizzo (A), A. Culiersi (D), A. Marasco (C), S. Guerrieri (D), G. Caputo (C), E. Rinaldi (C), V. Baldassarre (A)

V. LOCOROTONDO

Allenatore: G. Rosato (C)

Riconfermati: A. Laneve (A), M. Ancona (D), V. Galiano (C), G.I. Palazzo (C), C. Venere (C), M. Rosato (C), G. Pascullo (D), M. Tagliente (D), A. Oliva (D/C), P. Speciale (C), G. Palmisano (A)

Nuovi: G. Amodio (A), M. Maggi (P), D. Salamina (C), D. Longo (A), F. Campanella (D), G. Legrottaglie (D), M. Epifanio (D), G. Liuzzi (P), G. Camassa (C), A. Proscia (D)