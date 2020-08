ECCELLENZA – Il quadro del mercato nel girone Sud, squadra per squadra

Proviamo a riepilogare il mercato di Eccellenza (girone Sud, ancora in via di ufficializzazione) per quanto concerne i movimenti effettuati sino ad oggi, tra conferme e nuovi arrivi squadra per squadra.

P.S.: Lo schema è in fase di aggiornamento, quindi è provvisorio, ed è stato redatto consultando i comunicati ufficiali delle rispettive società. Chiediamo, cortesemente, agli uffici stampa di ogni club, di comunicarci eventuali errori o modifiche da effettuare, contattandoci via mail (redazione@salentosport.net) o via Messenger dalla nostra Pagina Facebook. Grazie

ATL. RACALE

Allenatore: P. Sportillo (Confermato)

Riconfermati: T. Panico (C), G. Parlati (C), E. Barone (C), R. Aprile (C), P. D’Errico (A), L. Romano (D), S. Passaseo (P), J.I. Lopez (A), A. Presicce (A), A. Casalino (D), L. Schirosi (D), G. Macchia (D), M. Torsello (C), F. Greco (D)

Nuovi: A. Pirretti (C), A. Portaccio (C), M. Greco (D), G. Mosca (A), R. Girardi (C), F. Figliomeni (A)

CASTELLANETA

Allenatore: F. Danza (Nuovo)

Riconfermati: R. Russo (D), E. Fago (D), L. Favale (A)

Nuovi:

DC OTRANTO

Allenatore: A. Manco (Nuovo)

Riconfermati: A. Caroppo (P), F. Mariano (C), A. Villani (A), S. Schiavone (D), C. Schirinzi (A), F. Plevi (A), G. Cisternino (C), S. Vergari (C), G. Bolognese (A), F. Trovè (D), G. Giannaccari (P, fp), M. Marzo (A, fp), A. Belmonte (A, fp), J. Mancarella (C)

Nuovi: G. Rupe (D), P. Desiderato (C), S. Meneses (A), L. Franco (C), R. Frisullo (D), R. Palumbo (C)

DEGHI

Allenatore: A. Salvadore (Nuovo)

Riconfermati:

Nuovi:

GALLIPOLI

Allenatore: A. Toma (Nuovo)

Riconfermati:

Nuovi: D. Manisi (A), M. Castello (D), L. Ferramosca (A), A. Mangione (C), V. Macchia (A), M. Pastore (A), A. Papallo (D), T. Moio Pace (C), G. Potenza (A9, G.O. Buongarzoni (C), L. Basualdo (D), J.I. Echarri (A)

GINOSA

Allenatore: A. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: V. Colaianni (D), L. Guerra (C), G. Difino (D), F. Mignogna (A)

Nuovi: D. Pignatale (D), L. Casale (C), P. Carlucci (D), R. Scarci (A)

MANDURIA

Allenatore: G. Cosma (Confermato)

Riconfermati: G. Mummolo (A), M. Napolitano (C), C. Scatigna (D), A. Danese (D), G. Conte (D), G. Malagnino (A), A. De Marco (P), M. Calò (D), N. Riezzo (A), A. Zaccaria (A)

Nuovi: I.N. Pigozzi (C), Y. Pizzi (P), S. Carrara (A)

MARTINA

Allenatore: A. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: J. Delgado (A)

Nuovi: C. Ancora (A), L.A. Diez Tato (C), J. Barrera (D), P. Camporeale (C), D. Fruci (D), D. Marino (C), R. Mangialardi (C), G. De Carolis (D), E. Bacca (P).

NARDÒ

Allenatore: C. Danucci (Nuovo)

Riconfermati: E. Minerba (P), P. Spagnolo (D), P. Stranieri (D), M. Trinchera (D), F. Angelini (C), C. Cancelli (C), J. Lauretti (A)

Nuovi: A. Scialpi (C), A. Caputo (A)

OSTUNI

Allenatore: C. Cotta (Nuovo)

Riconfermati: G. Convertini (P), A. Romanazzo (A), S. Regnani (D)

Nuovi: G. De Leonardis (A), M. Ceglie (D), S. Zito (A), N. Lenoci (D), A. Montaldi (A)

S. MASSAFRA

Allenatore: L. D’Alena (Nuovo)

Riconfermati: A. Bruno (D), F. Coronese (D)

Nuovi: P. Zotti (A), T. Marchionna (C), F. Ranieri (A), D. Manfredini (D), A. Cannito (C), F. Zingrino (P), A. Gallitelli (P), J.P. Pellisson (D), V. Dentamaro (D), P. Pizzaleo (P), M. Bitetti (D), L. Panzarea (C), A. Dimatera (A), N. Cantalice (D), D. Macaluso (D), N. Pinto (C), G. Manzari (A), L. Serri (A), I.M. Gomes Forbes (A), A. Anglani (D)

SAVA

Allenatore: G. Marangio (Confermato)

Riconfermati: C. Vasco (A), A. Stabile (D), A. Eleni (C), F. Cimino (C), S. Amaddio (D), C. Biasi (D), D. Colluto (C), V. Cellamare (A), G. Voges (D), E. Andriani (C), A. Maraglino (P), A. Beltrame (A)

Nuovi: V. Molfetta (C), G. Camisa (D), C. Tedesco (A), M. D’Ambrosio (D), P. Monopoli (C), M. Raimondo (C), M. Morelli (A), G. Greco (P), L. Stanisci (P), A. D’Arcante (C)

TOMA MAGLIE

Allenatore: O. Mitri (Confermato)

Riconfermati: F. Nuzzo (C), M. De Vita (D), G. Rizzo (D), A. De Pascalis (A), F. Nero (A), E. Tagarelli (C), M. Chiri (D), S. Fiorentino (A)

Nuovi: S. Pasca (D), D. Alessandrì (D), A. Esposito (P), E. Parisi (P), D. Luperto (C), M. Palazzo (A), P. Indino (C), T. Magagnino (C), G. Negro (A), A. Castrì (A), P.M. Tourè (A)

UGENTO

Allenatore: M. Oliva (Confermato)

Riconfermati: L. Garcia (A), E. Martinez (D), I. Regner (A), A. Maiolo (C), S. Signore (D), U. Solidoro (C), D. Sciacca (A), G. Sansò (C), D. Pino (P), G. Solidoro (C), A. Iannone (D), C. Chirivì (C), G. Marasco (C), A. Corciulo (C)

Nuovi: M. Vergori (C), D. Diarra (C), M. Bibba (P), R. Tardini (A), D. Soria (C)

V. MATINO

Allenatore: G. Branà (Confermato)

Riconfermati: S. D’Amicis (D), M. Caroli (P), K. Soumalia (C), D. Cavaliere (D), G. De Matteis (A), M. Margagliotti (D), A. Tundo (A)

Nuovi: D. Salto (D), J.B. Salguero (A), G. Alemanni (A), E. Giambuzzi (D/C)