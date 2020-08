CASARANO – Sconfitta con la Deghi in amichevole. In ritiro con altri due nuovi elementi

Sconfitta per il Casarano ieri in amichevole sul campo della Deghi a San Pietro in Lama. La formazione di mister Andrea Salvadore si è imposta, infatti, con un netto 3-0, grazie alle segnature di Chavarria, Stefanizzi e Cortese.

Tra i rossazzurri si deve segnalare un piccolo infortunio per il neo arrivato Rodriguez, uscito anzitempo per un pestone. La formazione di Vincenzo Feola non è apparsa in grande forma ma ciò dipende inevitabilmente dal carico di lavoro svolto nei giorni scorsi, con un doppio allenamento al sabato. Nel secondo tempo hanno fatto ingresso in campo alcuni ragazzi della Juniores.

Il gruppo rossazzurro si allenerà a Casarano sino a mercoledì per poi ritrovarsi sabato 5 per il ritiro di Rivisondoli (Aq), al quale parteciperanno anche gli ultimi due arrivati: il centrocampista ’83 Alessandro Bruno, ex Pescara (con cui ha anche esordito in Serie A nel novembre 2016), e l’under Mattia Tascone, classe 2000, ex Savoia in D nella scorsa annata.