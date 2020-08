GALLIPOLI – Visita del presidente del Lecce Sticchi Damiani: “Società di persone serie, vi seguiremo ancora con più attenzione”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è stato ospite stamani del Gallipoli Football e ha speso parole d’elogio per la società guidata dalla presidentessa Paola Vella. Queste le dichiarazioni del numero uno di via Costadura.

“Vivo a Lecce ma quando sono libero vengo a Gallipoli, è una città che ha adottato me e mia moglie. Quando la presidentessa Vella mi ha chiesto di venire a salutarvi, l’ho fatto molto volentieri. Ho conosciuto una dirigenza fantastica, molti li conoscevo già, fatta di persone serie. Sentitevi fortunati perché è difficile trovare in giro persone così serie e appassionate e anche precise nelle cose che fanno. Conosco il vostro ds (Elia, ndr) da tanti tanni, conosco il mister (Toma, ndr) e dovete essere grati se questa società vi dà l’opportunità di essere allenati da una persona del genere che è una figura che non ha niente a che fare con queste categorie e che potrebbe stare molto più su, dato che insegna calcio anche in B e in A. Se si crea quel contesto di equilibrio giusto, questa può diventare una di quelle situazioni belle del calcio, quando si parte senza proclami e si può arrivare a risultati impensabili. Il mister mi ha detto di avere una squadra giovane, con molti 2003 e 2004, ma so che mette le mani avanti e che pensa di mettersi alle spalle squadre costruite con obiettivi ben più importanti. Seguitelo bene perché è una risorsa“.

Infine, Sticchi Damiani ha ufficializzato una collaborazione ancora più stretta col Gallipoli: “Siccome ci sono già buonissimi rapporti tra le società, ho dato disponibilità per continuare a collaborare, vedremo magari se darvi una mano con qualche altro giovane. Guarderemo le vostre partite quest’anno con ancora più frequenza e attenzione per vedere se all’interno ci potrebbe essere qualche risorsa in prospettiva per farla crescere a livelli più alti. Ogni volta che giocherete o che farete un allenamento, sappiate che sarete osservati con attenzione maggiore rispetto a qualsiasi altra squadra, questo deve essere per voi uno stimolo ancora maggiore”.

Così la presidentessa Vella: “Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare il grande amico presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, una visita che ci riempie d’orgoglio vista la passione e l’impegno che ci stiamo mettendo per far tornare grande il Gallipoli Calcio. La stessa passione che ha spinto la dirigenza del Lecce a investire sul nostro territorio, arrivando in pochi anni in Serie A”.