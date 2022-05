SERIE D/H – Francavilla regina dei playoff, giù San Giorgio e Rotonda: sipario sulla stagione 2021/22

Il girone H di Serie D ha emesso oggi i suoi verdetti. Il Francavilla in Sinni vince i playoff del girone battendo 1-0 il Bitonto con un autogol di Stasi al minuto 71. I lucani, quindi, possono sperare in un ripescaggio in Serie C, qualora ce ne fossero le condizioni. Da primo, e da stradominatore del campionato, è stato promosso l’Audace Cerignola.

In zona salvezza, Nardò e Lavello conservano la categoria, imponendosi nei rispettivi match di playout. I granata travolgono il San Giorgio per 5-1: reti di De Giorgi (6′ e 49′), Mancarella (43′ e 64′) e Caputo (80′); momentaneo pareggio napoletano di Di Pietro su rigore al 18′. Il Toro, quindi, riesce nell’impresa che, sino a poche settimane fa, sembrava disperata: il prossimo, sarà l’ottavo campionato in Serie D consecutivo.

Si salva, come detto, anche il Lavello, che, nella replica del derby di campionato giocato sette giorni fa, stende il Rotonda dopo i tempi supplementari. Zero a zero al 90′, poi si infiamma la sfida nell’extra-time: al 92′ Tapia e al 96′ Ouattara mettono i playout sulla strada di Lavello; il gol di Adeyemo al 97′ per il Rotonda riapre i giochi. Al minuto 111, il Rotonda pareggia con Gonnella, ma non finisce qui: al 114′, il Lavello si riporta avanti con Mannina, abile a infilare in porta dopo un batti e ribatti. In chiusura di tempo, Basrak firma il quarto gol locale. Finisce così: 4-2 per il Lavello, Rotonda retrocesso.

Questi, quindi, i verdetti 2021/22: Cerignola promosso in Serie C; Francavilla in Sinni vincitore dei playoff; San Giorgio, Rotonda, Bisceglie e Virtus Matino retrocesse in Eccellenza.