ECCELLENZA – Spareggi seconde, il Martina esordisce col piede giusto battendo la Jonica

Il Martina comincia col piede giusto la sua avventura negli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza. Al “Tursi”, i biancazzurri battono per 2-1 la Jonica, formazione siciliana di Santa Teresa a Riva (Messina) e compiono un passo in avanti verso la finale playoff.

Le reti sono state messe a segno da Teijo, al 7′ del primo tempo, e da Falconieri, al 19′ della ripresa. Momentaneo pareggio della Jonica, ad opera di Giorgetti, al 27′ del primo tempo. Sul punteggio di 1-1, il Martina ha sprecato un calcio di rigore, al minuto 58′, con Cerutti, che si è fatto ipnotizzare da Romano.

La gara di ritorno si giocherà in terra siciliana, domenica prossima. Nel doppio confronto, valgono le ex regole Uefa sui gol segnati in trasferta.

Nell’altra sfida che interessa da vicino Martina e Jonica, ossia quella tra Akragas e Isernia, le due squadre non hanno sbloccato il risultato di partenza: 0-0.