SERIE D/H – Bitonto versione tornado, ma il Foggia ci crede ancora. Nuovo ribaltone in casa Fidelis Andria: il punto dopo la 22ª giornata

Miglior attacco con 43 gol fatti, miglior difesa con solo otto gol incassati, 18 risultati utili consecutivi e più cinque sulla seconda in classifica. Riassunti in breve, sono questi i numeri del Bitonto di mister Roberto Taurino che, dopo aver travolto la Nocerina nella ventiduesima giornata del girone H di Serie D, si conferma sempre più prima della classe, con un vantaggio che aumenta anche in questo turno, complice lo stop del Sorrento nel big match di giornata contro il Taranto. I neroverdi ora dovranno amministrare cinque lunghezze di vantaggio sul Foggia di Ninni Corda, che, nel derby dello Zaccheria contro l’Audace Cerignola, condanna i gialloblù al primo stop della gestione Feola, ritrovando il successo dopo il brusco passo falso di Gravina. L’Audace pone fine molto probabilmente ai sogni di rimonta.

Si ferma a 18 la super striscia positiva del Sorrento. I costieri, tra le mura amiche, cedono il passo al Taranto, scivolando a sette lunghezze dal Bitonto capolista. Quattordicesimo punto in sei partite per il Taranto di Panarelli, che si conferma quinta forza del torneo con tre punti di vantaggio sul Casarano, costretto al pareggio esterno nel derby contro il Nardò; subisce quindi l’ennesima rimonta stagionale la formazione guidata da Dino Bitetto, che non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro la Fidelis la scorsa settimana. Da dieci turni consecutivi muovono la classifica gli uomini di Foglia Manzillo, che prolungano quindi il momento positivo, confermandosi tra le squadre più in salute dell’intero girone. Una squadra che, con i denti, continua a difendere l’undcesima posizione in classifica, condivisa in questo momento con Gelbison e Gladiator.

In una giornata contraddistina dal segno X (cinque in totale i pareggi), entrambe le contendenti dei granata impattano per 1-1 rispettivamente contro Fasano e Agropoli. Per la Gelbison si tratta del quarto match senza sconfitta, mentre per il Fasano di Laterza, si tratta della sesta gara senza successo, con Corvino e compagni che quantomeno interrompono il trend negativo che aveva fatto registrare zero punti nelle ultime tre apparizioni.

Un pesantissimo successo in chiave salvezza lo conquista la Fidelis Andria, che, nonostante la doppia inferiorità numerica, contro il Francavilla trova il guizzo in pieno recupero, tornando a conquistare tre punti dopo un tris di apparizioni condite da altrettante sconfitte. La formazione guidata da Giancarlo Favarin ora si trova a tre lunghezze dalla zona salvezza. Nonostante la gioia per il clamoroso successo però, nella giornata di ieri, il presidente della Fidelis, Aldo Roselli, ha rassegnato le proprie dimissioni, da numero uno del sodalizio andriese.

Pari anche nei match tra Brindisi-Grumentum e nel derby tra Altamura e Gravina. Per gli uomini di Totò Ciullo, la vittoria manca da ben sei giornate, con la zona playout che continua ad essere lontana solo tre lunghezze. Quarto pareggio in cinque match per il Team Altamura, che si attesta a quota 27, a sola una lunghezza dai cugini del Gravina, che, dopo il successo ottenuto contro il Foggia, continua a muovere la classifica.

Nel prossimo turno spicca il derby Taranto-Foggia, con la capolista Bitonto che farà visita al Gravina. Il Casarano ospiterà il Grumentum, mentre il Nardò sarà di scena al Monterisi di Cerignola. Interessante anche la sfida del Fanuzzi tra Brindisi e Fidelis Andria.