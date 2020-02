SERIE A – Giornata calda per i bomber. Lapadula-manita, Falco terza gioia: la classifica marcatori dopo la 22ª

Giornata particolarmente prolifica la ventiduesima di Serie A, fatta di 40 reti tra le quali ben cinque doppiette (Lukaku, Immobile, Caicedo, Ronaldo e Caputo). Giornata calda per i bomber che occupano le prime posizioni: a segno Immobile, Ronaldo, Lukaku, Joao Pedro, Ilicic, ossia i primi cinque della classifica.

In casa Lecce ci sono gli ingressi in graduatoria per Barak e Deiola, quest’ultimo alla prima gioia in A. Sale a quota cinque Lapadula, che non trovava la porta dal 24 novembre, in casa contro il Cagliari; terzo centro, invece, per Falco, assente dagli score dall’8 dicembre, Lecce-Genoa.

Dopo 22 turni, questa è la classifica marcatori aggiornata:

25 RETI: Immobile C. (Lazio);

19 RETI: C. Ronaldo (Juventus);

16 RETI: Lukaku R. (Inter);

14 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Ilicic J. (Atalanta);

12 RETI: Muriel L. (Atalanta);

11 RETI: Martinez L. (Inter);

10 RETI: Dzeko E. (Roma), Caputo F. (Sassuolo);

9 RETI: Belotti A. (Torino), Berardi D. (Sassuolo);

8 RETI: Petagna A. (Spal), Milik A. (Napoli), Cornelius A. (Parma);

7 RETI: Zapata D. (Atalanta), Gosens R. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio);

6 RETI: Correa J. (Lazio), Gomez A. (Atalanta), Mancosu M. (Lecce), Simeone G. (Cagliari), Orsolini R. (Bologna), Quagliarella F. (Sampdoria);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Dybala P. (Juventus), Higuain G. (Juventus), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Hernandez T. (Milan), Pandev G. (Genoa), Nainggolan R. (Cagliari), Kulusevski D. (Parma), Mertens D. (Napoli), Lapadula G. (Lecce), Gabbiadini M. (Sampdoria), Criscito D. (Genoa), Boga J. (Sassuolo);

4 RETI: Donnarumma A. (Brescia), Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Gervinho (Parma), Ansaldi C. (Torino), Zaniolo M. (Roma), Pasalic M. (Atalanta), Okaka S. (Udinese), De Paul R. (Udinese), Lasagna K. (Udinese), Vlahovic D. (Fiorentina), Insigne L. (Napoli), Djuricic F. (Sassuolo), Bani M. (Bologna), Torregrossa E. (Brescia);

3 RETI: Calderoni M., Falco (Lecce) e altri 23;

2 RETI: La Mantia A., Babacar K., Farias D. (Lecce) e altri 36;

UNA RETE: Lucioni F., Tabanelli A., Barak A., Deiola A. (Lecce) e altri 86.