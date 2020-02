VOLLEY – A3, weekend di sorrisi per Alessano e Leverano. Coppa Puglia, tutti i risultati dei quarti di finale

Niente da fare per il Lecce Women, battuto per 2-0 dalla Res Roma Totti School nei quarti di finale di Coppa Italia. A decidere il passaggio del turno, a favore delle romane, sono state le reti di Simeone, al 19′, e di Spagnoli, in zona Cesarini, entrambe su rigore. “Onestamente non potevo chiedere di più…