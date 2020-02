BASKET – Con un Sirakov in più, Andrea Pasca Nardò travolge la Stella Azzurra: risultati 1-2 febbraio 2020 in Serie B, C Gold, C Silver, D

La Frata “Andrea Pasca” Nardò Basket ritorna a sorridere. Rinforzata dal neo arrivato Georgi Sirakov, guardia italo-bulgara classe 1992, travolge la Stella Azzurra Roma per 91-68 e porta a casa i due punti che mancavano da cinque turni di campionato.

Pur privi di Zampolli, i granata sciorinano un’ottima pallacanestro, grazie anche all’apporto dell’ultimo arrivato Sirakov, mentre Visintin, classe 2004, si mette ancora una volta in evidenza tra i nerostellati. Prima del match, un minuto di silenzio per la prematura e tragica scomparsa di Kobe Bryant

1° QUARTO – Burini, Coviello, Visentin e subito 6-0 Toro. Lo stesso Visentin stoppa Mabor e dal contropiede che segue Azzaro schiaccia a canestro. La bomba di Coviello lancia i granata, mentre Visintin prova a tenere a galla i suoi. In campo si vede anche l’ultimo arrivato, l’italo-bulgaro Georgi Sirakov. I primi 10′ terminano sul 22-14.

2° QUARTO – Sirakov firma i suoi primi due punti neretini, dalla parte opposta il solito Visintin in contropiede schiaccia per il -6, poi Rupil e Gianni per il 30-28. Bomba di Sirakov e assist di Azzaro per Visentin: così Nardò torna a distanza di sicurezza. All’intervallo 41-37.

3° QUARTO – Altre due triple di Sirakov in apertura, Reale per Stella Azzurra da oltre l’arco quando siamo sul 53-47. Scatenato Azzaro sotto le plance: il suo 16° punto personale vale il +12 granata a 4’10” dalla fine. Quarto fallo di Burini che lascia il campo, intanto Visentin completa un gioco da tre per un Nardò dilagante: 71-51.

4° QUARTO – Negli ultimi 10′ continua lo show granata con Coviello, Sirakov (21 punti) e Azzaro assoluti protagonisti. Nel finale c’è spazio anche per Minò e Cappelluti, due prodotti del serbatoio del Toro. Tra i nerostellati brilla Visintin (top scorer coi suoi 23 punti), ma il Toro torna meritatamente al successo: 91-68.

Prossimo incontro: domenica 9 febbraio alle ore 18 il Toro renderà visita a Scauri, reduce dalla sconfitta per 85-69 a Palestrina.

IL TABELLINO

Frata Nardò – Stella Azzurra Roma 91-68 (22-14, 19-23, 30-14, 20-17)

Frata Nardò: Georgi Sirakov 21 (3/4, 4/5), Alessandro Azzaro 20 (7/10, 1/3), Riccardo Coviello 19 (5/7, 3/5), Vittorio Visentin 10 (4/9, 0/0), Simone Fiusco 10 (2/4, 1/3), Federico Burini 8 (4/6, 0/1), Michele Peroni 3 (0/2, 1/3), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0), Fabio Minò 0 (0/0, 0/1), Pavle Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Goran Bjelic 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 42 9 + 33 (Vittorio Visentin 12) – Assist: 19 (Federico Burini 8)

Stella Azzurra Roma: Matteo Visintin 23 (10/13, 1/3), Dut Mabor 12 (6/13, 0/0), Marco Rupil 9 (2/6, 1/6), Thomas Reale 8 (0/2, 2/5), Augustin Ndzie 7 (2/12, 0/0), Erik Gianni 6 (2/6, 0/0), Dino Bocevski 3 (1/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/5), Matteo Francioni 0 (0/1, 0/0), Edoardo Coviello 0 (0/0, 0/0). Coach: Prosperi

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 37 17 + 20 (Augustin Ndzie 11) – Assist: 6 (Augustin Ndzie 4)

SERIE B/D – RISULTATI (giornata n. 20): Formia-Valmontone 63-73, Cassino-Matera 84-81, Nardò-Stella Azzurra Roma 91-68, Avellino-Ruvo 67-71, Palestrina-Scauri 85-69, Corato-Pozzuoli 59-57, Sant’Antimo-LUISS Roma 81-76, Bisceglie-Salerno 75-79.

CLASSIFICA: Palestrina 36 – Salerno 32 – Matera 30 – Bisceglie 26 – Sant’Antimo 24 – Ruvo, LUISS Roma e Nardò 22 – Valmontone 20 – Pozzuoli e Corato 18 – Stella Azzurra Roma 14 – Formia 12 – Avellino 10 – Cassino 6 – Scauri 4.

PROSSIMO TURNO (giornata 21 – 8-9 feb.): Stella Azzurra Roma-Cassino, LUISS Roma-Avellino, Ruvo-Corato, Pozzuoli-Palestrina, Matera-Bisceglie, Scauri-Nardò (dom. h 18), Valmontone-Sant’Antimo, Salerno-Formia.

SERIE B/f – RISULTATI (5ª rit.): Capri-Scafati 64-58, Corato-Castellammare dS 43-47, Potenza-Bari 50-55, Caserta-Taranto 39-76, Battipagliese-Salerno 62-51.

CLASSIFICA: Capri 24; Battipagliese 20; Taranto, Scafati e Castellammare 18; Salerno 14; Bari 12; Corato 10; Juvecaserta e Potenza 2.

PROSSIMO TURNO (6ª rit. – 8 feb.): Salerno-Capri, Scafati-Potenza, Taranto-Corato (h 18.30), Castellammare-Battipagliese, Bari-Juvecaserta.

SERIE C GOLD – RISULTATI (5ª rit.): Altamura-Vieste 70-75, Mola-Lupa Lecce 73-89, Monteroni-Castellaneta 75-69, Ostuni-Monopoli 70-76, Cus Jonico TA-Manfredonia 97-68, Francavilla-Molfetta 86-74.

CLASSIFICA: Monopoli 26; Molfetta 24; Cus Jonico TA e Lupa Lecce 22; Vieste 18; Mola 16; Ostuni 14; Altamura e Monteroni 12; Castellaneta 10; Manfredonia 8; Francavilla 6.

PROSSIMO TURNO (6ª rit. – 8-9 feb.): Molfetta-Monteroni, Vieste-Ostuni, Lupa Lecce-Altamura, Castellaneta-Cus Jonico TA, Monopoli-Francavilla, Manfredonia-Mola.

SERIE C SILVER – RISULTATI (4ª rit.): SDB Lecce-Juvetrani 82-58, Santa Rita TA-Dinamo Brindisi 72-117, Foggia-Cus Bari 71-82, Adria Bari-Mesagne 66-73, Cerignola-Monopoli 91-72, F. Trani-Corato 74-77 dts, Barletta-Molfetta 72-70.

CLASSIFICA: Cerignola 32; Molfetta 28: Corato 26; Dinamo Brindisi 24; Mesagne 20; SDB Lecce e Adria Bari 18; Monopoli 16; F. Trani, Foggia e Barletta 12; Cus Bari 10; Juvetrani 8; Santa Rita TA 0.

PROSSIMO TURNO (5ª rit. – 8-9 feb.): Monopoli-SDB Lecce, Diinamo Brindisi-F. Trani, Foggia-Barletta, Cus Bari-Cerignola, Juvetrani-Santa Rita TA, Corato-Mesagne, Molfetta-Adria Bari.

SERIE D GIRONE B – RISULTATI (7ª rit.): Aurora Brindisi-Calimera 82-94, Alezio-Invicta Brindisi 47-79, Assi Brindisi-MS Mesagne 95-69, Carovigno-Francavilla 57-52, NB Lecce-Maglie 86-66.

CLASSIFICA: Calimera e Carovigno 26; MS Mesagne 22; Invicta Brindisi 20; NB Lecce 18; Assi Brindisi 16; Francavilla 14; Maglie 10; Aurora Brindisi 6; Alezio 2.

PROSSIMO TURNO (giornata n. 8ª rit. – 8-9 feb.): Invicta Brindisi-Assi Brindisi, MS Mesagne-Calimera, Maglie-Aurora Brindisi, Carovigno-Alezoioo, Francavilla-NB Lecce.