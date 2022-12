NARDÒ – Una sconfitta da mangiarsi le mani: l’Altamura s’impone in rimonta

Brutta chiusura d’anno per il Nardò, caduto in quel di Altamura da una squadra in serie positiva da undici giornate. Terza vittoria consecutiva per i murgiani e seconda battuta d’arresto per il Nardò, passato in vantaggio col solito Dambros, poi riagguantato e superato nei minuti finali. Poco male, comunque, per la squadra di Nicola Ragno che si mantiene in zona playoff ma viene superata proprio dall’Altamura, ma anche dal Brindisi, e avvicinata dal Casarano. Non sfruttata la sconfitta della Cavese capolista.

La cronaca si apre con un tentativo di Dipinto che manca lo specchio della porta di Viola non di molto. Replica neretina con Fedel, palla a lato, ma è il prologo del gol ospite a cura di Dambros, su azione di veloce ripartenza susseguente a un corner per gli avversari. Al riposo si va sul punteggio di 0-1.

Il Toro punge anche nella ripresa con un’incursione di Dambros, sventata in extremis da Spina, e con un’iniziativa di Ciracì, fermata da un difensore. È sempre il Nardò a fare i giochi con Montinaro che manca il gol di un soffio. Poi, cambia la partita: il Nardò non ne approfitta per mettere in sicuro il punteggio e la vittoria e l’Altamura lo punisce, prima con un tiro perfetto di Dipinto, che non lascia scampo a Viola, poi con il gol-vittoria di Sosa, a dieci dalla fine, abile a insaccare il pallone in rete su cross di Murtas. Il tempo stringe e il Nardò ci prova, quantomeno a riagguantare il pareggio, ma non c’è nulla da fare. Esultano i locali che si portano a -5 dalla prima posizione occupata dalla Cavese.

Dopo la pausa natalizia, i granata saranno impegnati, ancora in trasferta, sul campo della Puteolana per la prima giornata di ritorno.

IL TABELLINO

Altamura, stadio “T. D’Angelo”

mercoledì 21 dicembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 17

TEAM ALTAMURA-NARDÒ 2-1

RETI: 21′ pt Dambros (N), 23′ st Dipinto (A), 35′ st Sosa (A)

TEAM ALTAMURA: Spina, Lacassia, Bertolo, Ganci, Mattera, Dipinto (45′ st Serra), Murtas, Bolognese (15′ st Prinari), Croce, Sosa (41′ st Molinaro), Casiello (41′ st Schiavino). All. Di Maio.

NARDÒ: Viola, Russo, Lanzolla, Dambros (17′ st Mariano), Ferreira (32′ st Gjonaj), Polichetti (17′ st Antonucci), Fedel, Ciracì, De Giorgi, Montinari (30′ st Mengoli), Addae. All. Ragno.

ARBITRO: Terribile di Bassano.

NOTE: ammoniti Russo, Polichetti, Montinaro, Sosa, Bertolo, Serra.

