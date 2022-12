BASKET A2/m – Hdl Nardò inarrestabile: da Chiusi arriva la terza vittoria consecutiva

L’HDL Basket “Andrea Pasca” Nardò chiude il 2022 in scioltezza, battendo a domicilio Chiusi e infilando la terza vittoria consecutiva che vale un’ottima posizione in zona playoff.

1° QUARTO – 0-9 di parziale in avvio di HDL Nardò prima del timeout obbligato di coach Bassi. Al rientro, a decidere il ritmo offensivo è Poletti che, quasi in solitaria, firma il 2-14 a metà quarto. Medford squilla a più riprese con canestri e rubate portando a -7 i padroni di casa e costringendo al timeout, stavolta, coach Di Carlo. Poletti è una sentenza al tiro e firma 16 punti personali. Il primo parziale è di 15-27 con Nardò avanti nel punteggio.

2° QUARTO – Nardò punisce sempre dalla distanza lunga e tiene il vantaggio nei minuti iniziali, Chiusi sfrutta il pitturato a più riprese ma non riesce ad agganciare i granata. Botta e risposta nella seconda metà del secondo quarto tra le due compagini. Tripla di Vasl da una parte, risposta di Utomi dall’altra: 42-54 al termine del primo tempo di gioco.

3° QUARTO – Chiusi va -8 a metà quarto facendo la voce grossa. Ci pensa Poletti a tenere alte le speranze dei granata con la tripla che spezza nuovamente il match e insieme a Smith riporta i suoi sul +15. Si chiude sul 64-74 grazie alle ultime fiammate di Chiusi sul finire del quarto.

4° QUARTO – Chiusi prova a rientrare con un gioco da tre punti di Possamai. Gli ospiti tengono il vantaggio della doppia cifra per metà quarto, toccando il+14 con Borra. Non va mai in pericolo Nardò tenendo saldi i nervi e la concentrazione, portando a casa il match e i due punti. Finale 76-89 con la striscia positiva che prosegue per i salentini.

—

IL TABELLINO

Umana Chiusi – HDL Nardò 76-89

(15-27, 27-27, 22-20, 12-15)

Umana Chiusi: Lester Medford 19 (4/8, 2/8), Uzodinma Utomi 16 (2/4, 4/7), Matteo Martini 9 (1/3, 2/4), Daniel Donzelli 9 (2/3, 1/1), Luca Possamai 9 (4/4, 0/0), Riccardo Bolpin 4 (2/3, 0/4), Davide Bozzetto 4 (2/3, 0/3), Lorenzo Raffaelli 4 (2/4, 0/2), Giulio Candotto 2 (1/1, 0/0), Mattia Lazzeri 0 (0/0, 0/0), Carlo Porfilio 0 (0/0, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Daniel Donzelli 7) – Assist: 16 (Riccardo Bolpin 4)

HDL Nardò: Mitchell Poletti 28 (4/10, 5/9), Miha VaŠl 23 (4/5, 5/10), Russ Smith 18 (5/9, 1/7), Jacopo Borra 9 (4/7, 0/0), Lorenzo Baldasso 6 (0/3, 2/7), Matteo Parravicini 5 (1/1, 1/2), Andrea La torre 0 (0/0, 0/1), Andrea Donda 0 (0/1, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Mitchell Poletti 8) – Assist: 19 (Matteo Parravicini 6)

(US Basket Nardò)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 14): Chiusi-Nardò 76-89, Rimini-San Severo 89-88, Pistoia-Ravenna 86-65, Mantova-Forlì 74-82, Chieti-Cividale 79-66, Udine-Ferrara oggi h 20, F. Bologna-Cento oggi h 20.30.

CLASSIFICA: Forlì, Pistoia 22 – Cento 20 – Udine, Nardò 16 – Ferrara, F. Bologna, Cividale 14 – Rimini 12 – San Severo, Chiusi, Mantova 10 – Chieti, Ravenna 6.

PROSSIMO TURNO (4 gen.): Cividale-Mantova, San Severo-Udine, Forlì-Rimini, Ferrara-Pistoia, Cento-Chiusi, Ravenna-Chieti, Nardò-F. Bologna.