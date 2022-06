NARDÒ – Marco Cavalera è il nuovo presidente: tutte le nuove cariche dirigenziali granata

Marco Cavalera è il successore di Salvatore Donadei come presidente del Nardò Calcio. Lo ha comunicato la società poco fa, sui suoi canali ufficiali. Ufficializzate anche altre cariche dirigenziali, mentre per quelle tecniche bisognerà attendere ancora qualche giorno.

“L’A.C. Nardò comunica, nel solco della continuità della gestione del progetto calcistico, il nuovo assetto dirigenziale. Il Presidente sarà Marco Cavalera, manager di alto profilo del main sponsor “BRB. Holding”. Nel ruolo di Amministratore Delegato designato Salvatore Dell’Anna. Vice Presidente confermato Sandro Muci, riferimento dell’altro main sponsor “Gianel Shoes”, mentre Alessio Antico sarà il General Manager della società. Nel ruolo di Direttore Generale, Silvano Toma. La definizione dell’area tecnica, DS e nuovo responsabile per la conduzione della prima squadra, sarà comunicata prossimamente. Il lavoro alacre, e già in perfetta sintonia fra tutte le componenti, è in atto al fine di garantire la migliore e soddisfacente programmazione della stagione sportiva 2022-2023″.