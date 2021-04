NARDÒ – Il peggio sembra passato in casa granata: via alla preparazione per la sfida alla capolista

Sembra, fortunatamente, passato il peggio in casa Nardò. La società del presidente Salvatore Donadei fa sapere che “dopo l’esito negativo dei tamponi al gruppo squadra e il recupero dei ragazzi coinvolti dalla pandemia, è tutto pronto in vista del match infrasettimanale in casa della capolista Taranto“, previsto dal calendario, per mercoledì 14 aprile prossimo.

Domani il Taranto non giocherà ad Aversa per via della richiesta di rinvio da parte del club campano.

La squadra allenata da mister Ciro Danucci oggi ha svolto una seduta di allenamento al “Giovanni Paolo II”. Restano da calendarizzare, da parte della Lega di Serie D, le partite non giocate da Caputo e compagni, ossia Nardò-Real Aversa, Casarano-Nardò, Nardò-Fasano e, quella prevista per domani, Gravina-Nardò.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)