LECCE – Sticchi Damiani: “Giriamo subito pagina, i ragazzi vanno incoraggiati”. Liguori: “Fare tesoro delle ultime due gare”

C’è, ovviamente, voglia di voltare subito pagina in casa Lecce dopo lo stop interno subito per mano della Spal.

Il presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, analizza, con la solita obiettività, la gara persa contro i ferraresi, ma è già proiettato alla prossima: “Uno stop che ci può stare – racconta alla Gazzetta dello Sport Puglia -. Adesso dobbiamo essere bravi a rialzarci prontamente. Siamo lì in seconda posizione, un punto davanti alla Salernitana. Ma in pratica ci troviamo a +2 per il vantaggio negli scontri diretti coi campani. Non possiamo assolutamente patire le scorie di questa sconfitta. Bisogna voltare subito pagina e ripartire con la nostra serenità ed il nostro lavoro. Non è il momento di fare processi o demoralizzarci. Ora serve equilibrio per gestire questo passo falso. Si è vista un po’ di stanchezza, forse la squadra ha patito il primo caldo più degli avversari. Stavolta i cambi dalla panchina non hanno prodotto quello che, normalmente, hanno scaturito nelle scorse gare”. E ancora: “La squadra veniva da una lunga striscia di risultati utili e da sei vittorie consecutive. Ha sempre fatto bene, mettendoci tutte le energie fisiche e nervose. Purtroppo ci può stare che in una singola partita si perda contro una squadra attrezzata e forte come la Spal, retrocessa come noi ma allestita per conquistare la promozione diretta”. Nel merito della partita, il presidente afferma: “Dopo il gol del pareggio, Majer ha avuto quell’occasione per il raddoppio ma ha preferito mettere il pallone in mezzo invece di concludere. Non mi sento di rimproverare nulla, sia a lui, sia alla squadra, dopo un buon primo tempo. La ripresa è stata decisa da episodi“. La chiosa: “I ragazzi vanno incoraggiati e spronati. Non è il momento di rabbuiarsi, dobbiamo continuare con l’entusiasmo di questi giorni e andare avanti. Non deve cambiare una virgola di quello che è il nostro stato d’animo e ciò che dobbiamo ancora fare”.

Il vice presidente Corrado Liguori, dal suo profilo Instagram, ha speso parole sostanzialmente simili per commentare la gara e per incoraggiare la squadra: “Peccato, alla fine avremmo potuto pareggiare, però, obiettivamente, siamo stati meno lucidi rispetto alle ultime prestazioni. Statisticamente poteva accadere, specie contro una squadra qualitativamente forte che ci ha battuto anche all’andata. Come ho scritto nelle scorse settimane, evitiamo voli pindarici e grandi esaltazioni quando si vince, e tristezza e scoramento quando le cose non vanno per il verso giusto. Cancelliamo questo passo falso e ripartiamo carichi, facendo tesoro dei segnali che le ultime due partite, seppur con risultati diversi, ci hanno lasciato”.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)