NARDÒ – Basta D’Anna per stendere il Rotonda e confermarsi al terzo posto

in foto: la squadra scesa in campo col Rotondacopyright: Coribello

Il Nardò batte di misura il Rotonda e si tiene alle spalle la Fidelis Andria, a un punto dai granata che si confermano al terzo posto a due giornate dalla fine della stagione regolare. Il miglior modo di chiudere una settimana convulsa contrassegnata dalle sanzioni comminate dalla Disciplinare per il caso Nardò-Ugento dell’agosto scorso (QUI).

Equilibrata la prima frazione di gioco che vede un Rotonda aggressivo e determinato a vendere cara la pelle. Parte forte il Nardò che dopo soli due minuti, insidia la porta di Sakho con un’azione Dammacco-D’Anna, anticipato sul più bello dal portiere ospite. Lo stesso Dammacco, al quarto d’ora, prova la girata in porta senza fortuna. Al 18′ doppio squillo lucano a cui risponde due volte Viola, prima su Fernandez, poi su Mirante. Al 24′ è il difensore ospite Bran a sbrogliare un’intricata matassa che poteva costare caro alla sua squadra, opponendosi in scivolata a D’Anna che stava per calciare in porta a botta sicura. Prima del riposo, brivido per il Toro dopo il colpo di testa di Barile che mette clamorosamente alto a un passo dalla porta.

La seconda frazione di apre col vantaggio neritino firmato D’Anna che riceve palla al limite e si gira calciando con forza un pallone che s’infila imparabilmente alle spalle di Sakho. Per il Rotonda, poi, piove sul bagnato al 16′, quando Barile lascia i suoi compagni in dieci uomini per via di una brutta entrata su Di Benedetto. In vantaggio di un gol e di un uomo, la partita si mette in discesa per il Nardò che sfiora il raddoppio con Dambros al 24′. Lo stesso Dambros, a tempo ormai scaduto, spreca nuovamente la palla gol che poteva valere il 2-0, alzando troppo la mira dal cuore dell’area ospite.

Domenica prossima, in campo neutro e a porte chiuse, il Nardò andrà a caccia dei tre punti per confermarsi al terzo posto ospitando la Palmese, ormai salva a 42 punti.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 21.04.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 32

NARDÒ-ROTONDA 1-0

RETI: 12′ st D’Anna

NARDÒ (4-2-3-1): Viola; De Giorgi, Lanzolla, Gennari, Di Benedetto; Ciracì (38′ st Russo), Guadalupi (45′ st Mariani), Ceccarini (40′ st Borgo); Gentile (13′ st Dambros), Dammacco (13′ st Addae), D’Anna. All. Costantino.

ROTONDA (4-3-3): Sakho; Bran (40′ st Dridi), Marchetti, Callegari (38′ st Attye), Fusco; Timmoneri, Brunet, Mirante (22′ st Alari); Bamba (26′ st Seck), Fernandez (26′ st Ankovic), Barile. All. Pagana.

ARBITRO: Graziano di Rossano.

NOTE: espulso Barile (R) al 16′ st per gioco violento.

