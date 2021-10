NARDÒ – Antico: “Lavoriamo per superare le difficoltà. Mercato? Siamo sempre vigili”

L’amministratore unico del Nardò, Alessio Antico, parla del pari colto in extremis contro il Bisceglie e delle possibilità di tornare sul mercato.

“Contro il Bisceglie abbiamo fatto un passo in avanti a livello di gioco ed era ciò che ci interessava, oltre alla quadratura giusta della squadra. Stiamo lavorando tutti, staff tecnico e società, per superare le difficoltà incontrate in queste prime giornate. La partita l’hanno vista tutti, il loro portiere ha fatto tre o quattro interventi importanti nel primo tempo, mentre, nel secondo, hanno messo dieci uomini dietro la linea della palla. Non è una scusante, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte, anzi, sembra pure strano dirlo, siamo anche stati fortunati a trovare il gol in pieno recupero, questo è il periodo che stiamo attraversando. Sul mercato siamo sempre vigili, ma non vogliamo prendere calciatori giusto per far vedere che stiamo intervenendo. Cerchiamo i giocatori giusti, ora forse ci manca un po’ di qualità davanti, un elemento che salti l’uomo. Siamo vigili e appena individueremo la persona che ci possa fare il salto di qualità, interverremo subito perché questa società è sempre pronta“.

(foto: A. Antico)