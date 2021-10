TENNIS – Ct Maglie: pari casalingo contro il Prato, ma la buona notizia è l’uscita dal coma di Crepaldi

Pareggio casalingo per 3-3 per il Ct Maglie contro il TC Bisenzio di Prato nella seconda giornata di A2 maschile di tennis a squadre.

I punti, per i salentini, sono stati portati a casa da Garzelli (vittorioso in due set su Bonechi); Bagnolini (in due set su Banti) e Blancaneaux-Garzelli (in due set su Bonechi-Banti). Sconfitte per Lorusso contro Stefanini; per Blancaneaux contro Capecchi e per il doppio Lorusso-Mencaglia contro Capecchi-Stefanini.

Da segnalare le non perfette condizioni fisiche di Blancaneaux, che, a causa di problemi ad un ginocchio, ha inaspettatamente ceduto al suo avversario. Ma la buona notizia è stata il risveglio di Erik Crepaldi dal coma e la conseguente uscita dal reparto di terapia intensiva dopo il brutto incidente occorsogli circa un mese fa (QUI)

Prossimo impegno, domenica in trasferta contro il Piazzano Novara.

(foto: Erik Crepaldi, archivio)