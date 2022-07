L’INTERVISTA – Alberto Villa torna sul mercato: “Con Calabro ho imparato tanto. Casarano? Nessun contatto…”

Dopo l’ottima parentesi da allenatore con il Gallipoli ed un quinquennio al fianco di Antonio Calabro come vice, Alberto Villa oggi torna sul mercato, avendo interrotto il rapporto con l’attuale tecnico della Virtus Francavilla. Un’esperienza positiva come racconta in esclusiva ai nostri microfoni.

ESPERIENZA DA VICE – “Per me è stato un’esperienza molto positiva. In questi cinque anni ho avuto modo di lavorare al fianco di un grande allenatore, imparando veramente tanto, arricchendo il mio percorso di formazione. È stato un quinquennio molto bello e davvero molto interessante”.

FUTURO – “Speriamo che ci sia l’opportunità di dimostrare nuovamente, come avvenuto a Gallipoli, di poter lavorare bene e di fare buone cose. Adesso si aspetta la chiamata giusta, come sempre avviene quando inizia una nuova stagione”.

SERIE D ED ECCELLENZA – “Il girone H è sempre un girone dal grande fascino, dove diverse compagini investono per tentare di approdare nei professionisti. Stesso discorso vale per l’Eccellenza Pugliese, anche se con la questione doppio girone negli ultimi anni è un po’ scaduto, considerando che non basta vincere per poter fare il salto di categoria. Parliamo comunque di due palcoscenici importanti”.

IPOTESI CASARANO – “Onestamente con la società rossoblù non c’è mai stato alcun contatto. Fa piacere leggere che circola il proprio nome, significa che sia da calciatore che da allenatore si è lasciato un buon ricordo. Ma ripeto, ad oggi nessun contatto”.