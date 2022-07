FEMMINILE – ‘Global Thinking Foundation’ consegna delle borse di studio a dieci tesserate del Lecce Women

Martedì prossimo, 5 luglio, a partire dalle ore 20.30, presso il campo sportivo comunale di Castrignano de’ Greci, saranno consegnate le borse di studio stanziate da Global Thinking Foundation, sponsor del Lecce Women, a dieci tesserate giallorosse (due per categoria, dalla Juniores all’Under 10).

Gli assegni (500 euro) saranno consegnati direttamente dalla dottoressa Claudia Segre, presidente di GFT. L’iniziativa è denominata “Borsa Sport e Studio”, unica nel suo genere nel calcio femminile italiano. GTF sostiene dagli albori la squadra attraverso iniziative di educazione civica, dedicate all’inclusione sociale e al rispetto della diversità, per combattere disuguaglianze e discriminazione, ma anche di educazione finanziaria per sensibilizzare al contrasto della violenza economica, oltre ad altre iniziative come “Glt Women’s Sport Award”, il concorso a premi e borse di studio dedicato al vivaio della squadra.

Oltre alle borse di studio, saranno consegnati alle ragazze della prima squadra degli Apple Watch ricondizionati grazie alla collaborazione con enjoyricondizionati.it di Stefano e Dalila Petrillo.

“Il nostro impegno di questi anni per il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile – afferma la presidentessa Segre – ha trovato risposte concrete che ora si consolidano nell’importante iniziativa di riconoscere il diritto allo sport, a fianco del diritto all’istruzione e al diritto alla salute, all’interno della nostra Costituzione. L’esigenza di avere strutture sportive adeguate e diffuse sul territorio resta però un grido d’allarme verso il quale dare risposte, altrimenti anche l’iniziativa costituzionale cadrà nel vuoto. La formazione e il supporto con borse di studio per meriti sportivi e scolastici contraddistingue la nostra presenza qui a fianco della famiglie e delle ragazze per una piena inclusione sociale anche nello sport, come diritto di tutti”.

Alla serata parteciperanno le atlete giallorosse e le loro famiglie, il gruppo dirigenziale del Lecce Women, Federica Montesardi, referente di GTF sul territorio, alcuni rappresentanti dell’Us Lecce e le autorità civili, a partire dal sindaco di Castrignano de’ Greci, Roberto Casaluci.