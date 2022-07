LECCE – Primo giorno di lavoro con doppia razione di allenamenti: la giornata tipo dei giallorossi

foto: Vino, Del Rosso e Baroni a Folgariaph: Us Lecce

Secondo giorno di lavoro in ritiro, sulle montagne di Folgaria (Tn), per il Lecce 2022-23 targato Marco Baroni.

Ieri la squadra ha fatto conoscenza (per alcuni, si tratta di un ritorno) con l’impianto sportivo “Mauro Marzari”, sede degli allenamenti per i prossimi 15 giorni. Dopo una prima fase di attivazione muscolare in palestra, i calciatori hanno svolto sul campo un lavoro metabolico con li pallone, oltre ad alcune esercitazioni tattiche.

Nella seduta pomeridiana, invece, il gruppo ha lavorato prima in palestra, sulla forza, poi sul campo, per la parte atletica, oltre a svolgere un’altra serie di esercitazioni tattiche.

La giornata tipo di Strefezza e compagni è la seguente: dalle ore 7, colazione; alle ore 9.30, allenamento; alle ore 13, pranzo e poi riposo; alle ore 17.30, altro allenamento; alle ore 20, cena.